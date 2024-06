Persze a kérdésben ott a válasz, ha negatívan állunk a dolgokhoz bizony miért ne lehetne rosszabb? Több kutatás is bebizonyította már, hogy minden elhatározás és döntés kérdése. A mindennapi élet kihívásai közepette viszont valljuk be, könnyű beleesni a negatív gondolkodás csapdájába. Gyakran halljuk, hogy „minden fejben dől el”, de vajon mennyire igaz ez a mondás? A válasz meglepő módon igen egyszerű: nagyon is. Számos kutatás bizonyította már, hogy az emberek hozzáállása és gondolkodásmódja jelentős hatással van az életük alakulására.

Merthogy a gondolkodásmódunk közvetlen hatással van a döntéseinkre és elhatározásainkra. A Pennsylvaniai Egyetem kutatói vizsgálatából kiderült, hogy az optimista emberek inkább a problémák megoldására és a kihívások leküzdésére koncentrálnak. Ezek az emberek nagyobb valószínűséggel állnak elő új ötletekkel, keresnek megoldásokat, és nem riadnak vissza a kudarcoktól, hanem tanulnak belőlük. Martin Seligman, a pozitív pszichológia egyik úttörője, hangsúlyozza, hogy az optimizmus tanulható és fejleszthető. Seligman Tanult Optimizmus című könyvében állítólag részletesen bemutatja, hogyan lehet átalakítani a negatív gondolkodást pozitívvá, és hogyan lehet ezt a változást beépíteni mindennapi életünkbe.

Lehet, hogy ezt a könyvet nekem sem ártana beszereznem, ugyanis ebben a kánikulában, náthával küzdve, én is azt a címben lévő kérdést tettem fel, aminek hála gazdagodtam még vagy húsz szúnyogcsípéssel is. Úgy látszik, tényleg megfontolandó az a pozitív hozzáállás.