A Szekszárdi Kutyamenhely azt ajánlja, hogy a sajátjaink mellett gondoljunk a gazdátlan kutyákra, cicákra, tegyünk ki vizet a számukra, csakúgy, mint a madaraknak, vagy a süniknek.

A 30 fok fölötti hőmérséklet veszélyes

A nagy meleget az állatok is nehezen viselik, a kutyáknak a 30 fok fölötti hőmérséklet már veszélyes lehet, ezért néhány dologra érdemes figyelni. Fontos, hogy a kutyánk a napszaktól függetlenül bármikor be tudjon húzódni az árnyékba, lehet ez növény az udvaron, vagy épület, a lakásban tartott állat számára enyhülést adhat a sötétítő függöny árnyéka is. Ügyeljünk arra, hogy a lehetőség szerint nagyméretű itatóba rendszeresen kerüljön friss víz.

Autóban nem maradhat élőlény!

A gépkocsiban nyáron a hőmérséklet akár 50-70 fok fölé is emelkedhet. A kutyák testhőmérséklete normálisan 38,5 fok körül van, ha ez eléri a 41 fokot, már súlyos hőgutát kaphatnak. Az autóban 22 fokos kinti hőmérséklet esetén a belső tér akár 47 fokra is felmelegedhet kevesebb mint egy óra alatt. A közhiedelemmel ellentétben az nem elég, ha lehúzva hagyjuk az ablakot. Ugyanis a kutya így sem tudja hatékonyan lehűteni magá. A zárt térben a lihegéssel (a meleg levegő kifújásával) még jobban felmelegíti a levegőt, és ezt egy résnyire leeresztett ablak nem tudja kompenzálni. A hőguta az agy és más szervek károsodását okozhatja, és extrém esetben akár halálos is lehet! Ha mégis bekövetkezik: az állat magas testhőmérsékletét le kell csökkenteni vizes borogatással, a folyadékbevitelről gondoskodni kell és azonnal állatorvoshoz kell fordulni.

Megég a kis kutyamancs

Sétáltatás csak kora reggel vagy késő este lehetséges. A beton, homok, köves rész hőmérsékletét érdemes a saját talpunkkal kipróbálni, mert az állat mancsát nem védi cipő, és a forró aszfalttól komoly égési sérüléseket szenvedhet. A nagy melegben hálás lesz a négylábú a pancsolási lehetőségért, régi kád, lavór, vagy akár egy műanyag láda is megteszi. Sokak számára talán nehéz elhinni, de a kutya és a macska is leéghet, hosszabb séta esetén érdemes fényvédő és leégés elleni krémet használni. Ezekről az állatrovos adhat tájékoztatást. Még egy fontos dolog: a nyitott ablalkokon legyen rács, vagy háló, ami megakadályozza, hogy kissen a kisállat, mert komoly sérülést szenvedhet, vagy éppen elkóborolhat.