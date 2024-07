Napjainkra a legkomplexebb prenatális tesztelési módszer, a PrenaGenetics kiegészült a mikrodeléciós eltérések szűrésével, valamint a magzatban újonnan kialakuló, egészséget károsító, egy gén eltérésére visszavezethető betegségek, vagyis a monogénes rendellenességek (MONOGEN) és a szülőktől rejtetten örökölhető betegségek (pl. SMA, cisztás fibrózis) vizsgálatával (ORIGIN) is. Ezek a szűrések együtt biztosítják a korszerű és nyugodt babavárást, mert a magzati genetikai betegségek teljes spektrumát vizsgálják.

A Panorama a legmegbízhatóbb genetikai vizsgálat ikerterhesség esetén. Jelenleg az egyetlen molekuláris vizsgálat, ami nemcsak azt képes kimutatni, hogy egypetéjű vagy kétpetéjű ikrekkel várandós-e a kismama, hanem a magzatok nemét is 100%-os pontossággal megállapítja, valamint egypetéjű ikrek esetén a nemi kromoszóma-rendellenességek kimutatására is alkalmas.

A Panorama teszt abban is különleges, hogy tartalmazza a mikrodeléciós betegségek szűrését is (nagy hatékonysággal szűri a DiGeorge-szindrómát), és ez az egyetlen NIPT, mely a triploidiát is kimutatja, azt a fogantatáskor keletkező rendellenességet, amely esetben a magzatnak 46 kromoszóma helyett 69 kromoszómája van.