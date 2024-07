Visszafogott kereslet és kínálat jellemezte a szerdai szekszárdi piacot. Vásárlóból kevesen voltak, de az árusok egy része sem pakolta ki a portékáját. Gyümölcsből viszont rendkívül nagy volt a kínálat. A hazai görög és sárgadinnye mellett, ott volt a nyári alma, a sárgabarack, szilva, őszibarack és némi meggy.

A szerdai piacon szilvából bőséges volt a kínálat, de visszafogott volt a kereslet Fotó: Denes Martonfai / Forrás: Tolnai Népújság

Tele volt szilvával a piac

A gyümölcsök közül a szilva volt az újdonság, kilóját 600 és 500 forintért adták. Sokan vásároltak belőle, ahogy mondták, kompótnak, lekvárnak is kiváló. Dinnyét többen is árusítottak, a görögdinnye kilójáért volt aki 450, volt aki 400, de volt aki 600 forintot kért. A sárgadinnye kilóját is hasonlóan nagyon változatos áron kínálták, volt aki darabjáért 200 forintot kért, volt aki kilójáért 350 és volt aki 450 forintot. Én a darabos változatot próbáltam ki, immár másodszor, nem csalódtam a minőséget illetően. Érdemes tehát több helyen is körbenézni a piacon.

Sárgabarackból, őszibarackból is bőséges volt a kínálat. Jellemzően 650 forintot kértek kilójáért.

Ezúttal a méhészek és a füstölt árút kínálók is kipakoltak, mérsékelt sikerrel, mert vásárlóból nem volt sok.

Visszafogott volt a forgalom, de kovászolni való uborkából vettek volna többet is, de kevés volt belőle a piacon

Uborkát keresték, de alig találtunk a piacon

Kovászolni való uborkát alig találtunk, hozzá kaprot pedig még kevésbé. Pedig nem mindegy milyen minőségű az uborka, a napokkal korábban leszedett változatból nem biztos, hogy jól sikerül majd a savanyúság. A paprika ára is nagyon lassan csökken, pedig már lecsószezon van. Ki is írják az árusok: lecsónak való paprika, de egy kilóért 650 forintot kérnek. Paradicsomot csak elvétve láttunk, ennek az ára sem lett barátságosabb az elmúlt hetekhez képest.

A hüvelyes tarkabab és zöldbab ára valamennyit csökkent, kilója 1300-1600 forint között alakult, de még mindig nagyon drága. A burgonyának, kelkáposztának, vöröshagymának, karfiolnak, töknek, sárgarépának nem változott az ára.