Néhány évvel ezelőtt egyik ismerősöm is az üres lakásra érkezett haza a jól megérdemelt pihenéséből. Készpénz ugyan nem volt otthon, ám az értékes képeknek, a drágább berendezési tárgyaknak nyoma veszett. Nem értette a rablók merészségét, mivel otthonát erős, szakszerűen beépített rács, fémredőny, biztonsági zár és a térfigyelő kamera is védte. A profiknak a biztonsági eszközök, berendezések nem jelentettek akadályt, mivel a tulajdonos és az idő is nekik dolgozott. A férfiút a rend őrei szembesítették oktalanságával.

A Facebook eredeti funkcióját tekintve a kapcsolattartást szolgálja, hogy akkor is legyen némi információd a másikról, amikor az idő, a távolság vagy egyéb tényező lehetetlenné teszi a személyes találkozást. A túlposztolással viszont csalit lógatunk a betörők elé.

Nem árt óvatosnak lenni. Lehet, hogy fel sem tűnik, hogy a túltolt bejegyzések veszélyeket rejthetnek magukban. Nem mindegy mit árulunk el magunkról, mert az ördög soha sem alszik.