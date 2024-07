Beindul a nagyüzem Pakson a 32. Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon. Az elmúlt napokban helyi zenekarok adtak ingyenes koncerteket a Gastroblues Klubban, majd a hét második felében már az ASE Sport Étterem lesz a klubkoncertek helyszíne. Csütörtökön a Rudan Joe Akusztik és a Loyal Apples' Club zenél. Így színpadra lép az est folyamán Demeter Szilárd, aki ezúttal nem a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójaként, hanem basszus gitárosként lesz jelen, együttesének énekese pedig az X-faktorból is megismert Baricz Gergő.

A BeatBack zenekar adott klubkoncertet a Gastroblues Fesztivál keddi napján

Fotó: Molnár Gyula

Új helyszín debütál az idei Gastroblues Fesztiválon

Gárdai Ádám, a fesztivál szervezője elmondta, hogy idén az jelenti az egyik újdonságot, hogy a nagykoncerteket új helyszínen, az ASE nemrégiben felújított sportcsarnokában rendezik. Pénteken a Tornóczky All Access, az Omega Testamentum és a francia Laura Cox fellépésével debütál a színtér. Arról is beszélt, hogy a legtöbb vendég nem előzetesen, hanem a helyszínen vált jegyet, így egyelőre nehéz megbecsülni az érdeklődők számát, ám az már tudható, hogy a fesztivál idejére a kereskedelmi szálláshelyek beteltek a városban, a sátorozási lehetőség azonban még adott. Ezek alapján a korábbi évekhez hasonlóan idén is szép számú közönségre számítanak.

Ezúttal is kiemelt cél a jótékonyság

A Gastroblues Fesztivál mostanra összeforrt jótékonysággal, amellyel évek óta a viski, vagyis a Paks kárpátaljai testvértelepülésén működő magyar óvoda fenntartását támogatják. Gárdai Ádám elmondta, hogy a pénteki és a szombati borbarát találkozó részvételi díját teljes egészében erre a célra ajánlják fel. Szombaton 10 órától az evangélikus templomban lesznek koncertek: a Kormoránból ismet Fehér Nóra, Vadkerti Imre, Koltay Kurszán és Szekeres Zoltán, valamint Sebényi Dániel & Gotthárd Mihály, Pál Balázs Jenő & Czakó József, illetve a Gordanov Blues Ghetto lép fel. Az ott befolyó összeg szintén a jótékony célt szolgálja, akárcsak a vasárnapi főzőverseny az ASE Sporttelepén. Ott kóstolójegyeket lehet majd vásárolni, és az így befolyó összeg is a viski óvodát gyarapítja. A zárónapon hagyományosan lehetőséget kapnak a fellépésre határon túli együttesek, a délután folyamán a rozsnyói Pál Balázs Band, az érsekújvári Joint Venture és a kézdivásárhelyi Brothers Zenekar is koncertet ad az Ismerős Arcok és a Deák Bill Blues Band mellett.