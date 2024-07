A Roszatom kompozit anyagokat fejlesztő és gyártó részlege csúcstechnológiás anyagokat készített a siklóernyő beülőjét körbevevő áramvonalas burkolathoz, ennek és a póttartályoknak köszönhetően sikerült 900-ról 1200-1300 km-re növelni a motoros siklóernyő hatótávolságát.

Középen a két pilóta és a sarki repülést segítő csapat tagjai a szántalpas, kompozit anyagból készült áramvonalas borítású beülővel

Fotó: Vadim Gurnov / Forrás: Roszatom

Moszkvában és a jégtörő fedélzetén párhuzamosan követte a vállalkozást segítő csapat a repülést. A 440 kilométeres táv megtétele 10 óra 13 percig tartott, moszkvai idő szerint július 7-én 16:29-kor szállt fel a csapat és másnap július 8-án 02:42-kor szálltak le az Északi-sarkon. A távot a felszín felett 267 és 835 méter közötti magasságban repülve 47 km/h átlagsebességgel tették meg.

A pilóták átrepültek az Északi-sark felett a nyugati félteke fölé, majd a landolásra kiválasztott jégtáblán szálltak ki, ami nem volt egyszerű művelet az erős szél és a felszíni tájékozódási pontok hiányában.

A pilóták a leszállást követően műholdas telefonon keresztül számoltak be a sikeres repülésről és az Északi-sark eléréséről, majd letáboroztak és felkészültek az egynapos sodródásra a jégtáblán az atomjégtörő megérkezéséig. A stáb folyamatos műholdas kapcsolatban van a pilótákkal, a műholdas jeladók automata üzemmódban folyamatosan továbbítják tartózkodási helyük pontos koordinátáit. A jégtörő az előre megtervezett rutineljárás szerint közelíti meg és veszi fedélzetére a siklóernyősöket.

„A Roszatom mindig is támogatott bennünket, ezért nem túlzás, hogy a vállalat kompozit anyagokat gyártó részlegének szakemberei jelentősen hozzájárultak a vállalkozásunk sikeréhez. Ezzel az úttal az orosz kompozit gyártás is rekordot döntött, hiszen a siklóernyő beülő burkolatához használt üveg- és szénszálas kompozit héj a zord sarkvidéki körülmények között is bizonyított” – közölte Fjodor Konyjuhov.

A fedélzeti műholdas jeladó által továbbított adatok elemzése után várhatóan bejegyzik, hogy motoros siklóernyővel először sikerült elérni az Északi-sarkot.