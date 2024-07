Gyümölcsevő pirája akadt horogra a közelmúltban a Holt-Tiszánál. Ez a hal eredetileg Dél-Amerika trópusi vidékein fordul elő. A hír vármegyénk szempontjából is figyelemre méltó, miután pirája ügyben országos éllovasnak számítunk. Ezt az uszonyost ugyanis hazánkban elsőként 1991-ben, a paksi atomerőmű csatornájában észlelték. Így tehát ennek a forró égövi halnak a megjelenése szenzációt már nem jelent, legfeljebb érdekességet. Még egy ideig...

A gyógyító hatlábú, azaz a parlagfű-olajosbogár Baranyából

Fotó: Sár József

Mert hiszen már ma sem kell Mexikóba utaznunk ahhoz, hogy eredeti élőhelyén csodáljuk meg a fügekaktuszt. Ugyancsak felesleges Dél-Indiába expedíciót vezetnünk a tigrisszúnyog tanulmányozásához és szintén megkímél bennünket egy indonéziai út fáradalmaitól az ázsiai lódarázs. Megtették azt a „szívességet”, hogy helybe jöttek. Ám kéretlenül, s ennek módfelett kellemetlen következményei lehetnek.

Akad azonban ebben a fenyegető inváziós migrációban jó hír is. Ezt az a Sár József szállította nekünk, aki Brazíliát is megjárt, jeles entomológusként vármegyénkben is gyakorta tart ismeretterjesztő előadásokat rovarokról. Nemrég azt nyugtázta, hogy Baranyában is megjelent az Észak-Amerikában honos parlagfű-olajosbogár.

Ez az ízeltlábú a parlagfű nagy fogyasztója, mondhatni kedvenc csemegéje ez a gyomnövény. Így tehát pusztán a jó étvágyával hozzájárulhat ahhoz, hogy visszaszoruljon az emberek életét megkeserítő, folyamatos tüsszögést kiváltó pollen érzékenység. S miután Baranya a szomszédunk, minden remény megvan arra, hogy a parlagfűben ugyancsak nem szűkölködő tolnai tájakon is mielőbb elterjedjen ez a gyógyító bogár.