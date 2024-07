Az adatbázis használata

A legegyszerűbb az MME által fejlesztett Turdus okostelefonos alkalmazás letöltése, amely Android és iOS rendszeren is elérhető, az MME és Turdus szavakra keresve. Ebben fészeklista és térkép nézetben is kereshetők a már ismert fészkelőhelyek, amelyek lehetnek üres fészektartók és „rendes” fészkek is. Az adatok rögzíthetők a https://termeszetlesen.mme.hu/#/golyales oldalon is.

Négy helyen van lehetőség adatok feltöltésére:

A fészek alapadatai >> Itt található a fészek címe, aljzata. Ezeket módosíthatjuk is, ha pontatlanul szerepelnek az adatbázisban, vagy például villanyoszlopot cseréltek a fészek alatt. Új fészek rögzítésére is van lehetőség, de ezt csak akkor tegyük, ha meggyőződtünk, hogy nincs fent az adatbázisban az adott helyszín!

Megfigyelési adatok >> Ide tölthetők fel egy-egy napi megfigyelési adatok, melyek fontos információkkal szolgálhatnak a fészek és lakói sorsának alakulásáról. Ide kerülhet a gólyák érkezésének vagy a fiókák kikelésének a dátuma, itt lehet az esetleges balesetekről hírt adni. Ha nem vagyunk biztosak a fiókák számában, mert például még kicsik vagy szél miatt lelapulnak, megadható az is, hogy minimum hány fióka van a fészekben. Itt van lehetőség gyűrűs gólya észleléséről is információt adni.

Költési eredmények >> Az adott évre vonatkozó „végeredmény” adható meg itt, általában a kirepülő fiókák (ezek a már ácsorgó, félidőn túli nagy fiókák – nem csak a tényleg kirepült fiatalok) és a fészek vastagsága (az alja és a teteje közti függőleges távolság) kerül ide. Utóbbi megbecsléséhez segítség, hogy a fészektartók átmérője 105-110 cm.

Képek a gólyafészekről >> A fészkekről készíthetünk és tölthetünk fel fotókat. Az ideális fotó a fészek azonosítására is alkalmas, tehát például az egész villanyoszlopot mutatja, a háttérben az utcaképpel.