Hogyan hűtsük az autónkat kánikulában?

A gépeknek általában nem tesz jót, ha szélsőséges hőmérsékletnek vannak kitéve. Most, hogy javában tombol a nyár, és Magyarországon a hőmérséklet a 40ºC-ot is elérheti a héten, az extrém meleg a járműveket is károsíthatja, ami költséges javításokhoz és alacsonyabb maradványértékhez vezethet. A carVertical autóipari adatszolgáltató cég szakértői hasznos tanácsokkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogyan csökkenthetjük minimálisra az autó túlmelegedésének kockázatát.

A szélvédő alatt a műszerfal több mint 80 fokra felmelegedett a tűző napon Forrás: MW

Parkoljunk árnyékban! Ha lehetséges, soha ne hagyjuk az autót hosszú ideig közvetlenül a napon. A hő tönkreteheti a belső bőrfelület, amely elkezdhet repedezni. Arról nem is beszélve, hogy a napsugarak az autó fényezését és a műanyag alkatrészeit is károsítják. Természetesen ez nem egyetlen nap alatt következik be, de ha azt szeretnénk, hogy az autónk hosszú életű legyen, árnyékban vagy garázsban tartsuk. Felforrósodott autóba beülni igen kellemetlen, és jó időbe telik, amíg az utastér lehűl. Matas Buzelis, a carVertical autóipari szakértője azt javasolja, hogy lehetőleg úgy parkoljuk le az autót, hogy amikor visszatérünk, a nap ne az elejét süsse. „Nincs rosszabb annál, mint beülni a fekete bőrülésre egy olyan autóban, amely órákon át közvetlen napfénynek volt kitéve. Ha például tudjuk, hogy délután 4 órakor használjuk újra, figyeljünk oda, hogy a nap abban az időszakban hátulról érje a járművet, így az ülések kevésbé melegszenek majd fel” – javasolja Buzelis. Hagyjuk résnyire nyitva az ablakokat! Amikor a szabadban parkolunk, még a tűző napon sem lesz elviselhetetlen forróság az utastérben, ha néhány centiméterre nyitva hagyjuk az autó ablakait. „A forró levegő felfelé száll, és a nyitott ablakokon keresztül elpárolog. Ha csak egy kevés szellő fúj is, az autó belseje sokkal hűvösebb lesz, mint teljesen zárt ablakoknál” – mondja Buzelis. Ellenőriztessük a klímát! Mielőtt beköszönt a nyár és emelkedni kezd a hőmérséklet, fontos, hogy felmérjük légkondicionáló rendszer állapotát. A koszos légszűrő, a hibás termosztát vagy az eltömődött szellőzőnyílások miatt akár egy rövid kirándulásból is szauna-élmény válhat, ezért gondoskodjunk arról, hogy a klíma tökéletesen működjön. Az AC-problémák kijavításával ne várjunk az utolsó pillanatig, hiszen a helyi autószervizben hosszabb lehet a várakozási idő, mint gondolnánk. Figyeljünk oda a nyomásra a gumiabroncsokban! Meleg időben emelkedik az abroncsokban lévő nyomás, ami ritka esetekben durrdefektet is okozhat. Minden 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés után a gumiabroncsok nyomása 0,1 bar-ral nő, még akkor is, ha az autó egy helyben áll.

Rendszeresen ellenőrizzük a gumiabroncsok nyomását, hogy szigorúan a gyártó ajánlásainak megfelelően legyenek felfújva. A hőség idő előtti kopást és szakadást is okozhat, ezért a futófelület mélységét is nézzük meg. Elhasználódott gumikkal kevésbé irányítható és fékezhető az autó, így útközben veszélyes helyzetekbe kerülhetünk. „A megnövekedett nyomás hatására az abroncs középső része gyorsabban kopik, mint a külseje vagy az oldala. Nyomásszabályozás nélkül néhány ezer kilométer megtétele után a gumiabroncsok elhasználódhatnak, és nem biztosítanak megfelelő tapadást nedves talajon” – magyarázza a carVertical autóipari szakértője. Ellenőrizzük a hűtőfolyadék szintjét! A legtöbb autómotor 90 °C és 105 °C közötti hőmérséklet-tartományban működik. Ha azonban a hűtőfolyadék szintje nem elegendő, a motor túlmelegedhet. Ha kint rendkívül meleg van, ezek a folyamatok jóval gyorsabban mennek végbe. Vizsgáljuk át az összes tömlőt, hogy látunk-e rajtuk repedéseket – a legkevésbé sem szeretnénk ugyanis azzal szembesülni egy forró nyári napon, hogy az autónkból folyadék szivárog. Ha a hűtőfolyadék szintje alacsony, töltsük fel – ezzel meghosszabbíthatjuk a jármű motorjának élettartamát. Használjunk napellenzőket! A napvédők visszaverik a napfényt, így hűvösebb marad az autó. Ha nyáron gyakran kell nyílt helyen parkolnunk a járművel, a napellenzők gondoskodnak arról, hogy a belső hőmérséklet alacsonyabb legyen. A becslések szerint a napernyők használatával akár 25%-os hőmérséklet-csökkenést is elérhetünk. Töltsük fel a motorolaj- és egyéb folyadéktartályokat! A magas hő csökkenti a motorolaj viszkozitását – elvékonyodik, és kevésbé keni jól az alkatrészeket. Ráadásul a megnövekedett súrlódás magasabb üzemanyag-fogyasztással jár. Fontos tehát, hogy időben cseréljük az olajat, mert ez az autó állapotára is hatással van. Győződjünk meg arról, hogy a motorolaj szintje a nyár folyamán végig megfelelő, és ellenőrizzük az összes többi autófolyadékot, például a fék-, a sebességváltó- és a kormányfolyadékot is.

Forrás: MW Ellenőrizzük az akkumulátort! Sok járművezető él abban a hitben, hogy csak a hideg idő befolyásolja az akkumulátor állapotát, pedig a nyári kánikula is jelentős hatással van rá. Extrém hőmérsékleten az akkumulátor elektrolitjai elpárologhatnak, fokozódhat a korrózió és a szulfátképződés. A forró éghajlatú országokban az akkumulátorok élettartama jellemzően rövidebb, mint ott, ahol enyhébb az időjárás. Ha valaki évek óta nem szervizelte az akkumulátort, érdemes mielőbb megtennie, mert egy nap előfordulhat, hogy nem tud útra kelni az autóval. Indulás előtt hűtsük le az autót! Forró autóba ülni olyan, mint egy lávamezőn sétálni. A legjobb, amit tanácsolhatunk: ne tegyük! Mielőtt útnak indulnánk, nyissuk ki az összes ajtót és kapcsoljuk be a légkondicionálást, hogy az autó belseje lehűljön. Forró járműben vezetni nemcsak kellemetlen, hanem kockázatos is, hiszen a hőség szédülést vagy hányingert okozhat. Indulás után néhány percig tartsuk nyitva az ablakokat, hogy a forró levegő távozzon. Csak akkor húzzuk fel az ablakokat, ha a klímarendszer már hideget fúj. Bár nyáron valamivel több törődést igényel egy jármű, nem fog komoly fejfájást okozni. Némi tervezéssel és rendszeres karbantartással biztosíthatjuk, hogy az autónk a legmelegebb napokon is a lehető legjobb állapotban legyen.

