A nyári hőség gyakran elviselhetetlenné teszi a lakásban tartózkodást, így valamilyen praktikával mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy a lakás hűtése megoldott legyen. Szerencsére több hatékony módszer is létezik, amelyekkel enyhíthetjük a hőséget.

A legjobb módszer egy energiahatékony, telepített klímaberendezés, de akinek nincs ilyen a lakásában, az ebben a kánikulában nagyon nehezen jut hozzá szakamberekhez, akik ezt a munkát viszonylag hamar megoldják, így ezt a módszert most kihagyjuk és megvizsgáljuk, milyen megoldást választhat az az ember, aki szeretné, hogy legalább valamilyen szinten megoldottá válna a lakás hűtése.

Sötétítés

Húzzuk le a redőnyöket vagy húzzuk be a sötétítő függönyöket, hogy megakadályozzuk a nap közvetlen bejutását. Itt nagyon fontos tudni, hogy az az anyag, amit a napsugarak és a lakásunk közé teszünk, mindenképpen felmelegszik kisebb-nagyobb mértékben, így nem mindegy, hogy az árnyékoló az ablakon belül, vagy kívül van. Egy ablakon belüli sötétítőroló például sokkal több hőt tud átadni a szoba levegőjének (ilyen melegben tulajdonképen radiátorként működhet), mint egy ablakon kívülre beépített redőny. A szín sem mindegy, fontos, hogy minél jobban visszaverje az anyag a nap fényét, így minél világosabb, annál jobb.

Szellőztetés

Éjszaka, amikor a hőmérséklet csökken, nyissuk ki az ablakokat, hogy friss levegőt engedjünk be. Itt azért érdemes figyelni a hőmérőt, mert van úgy, hogy még éjjel is melegebb van kint, mint a nappal lehűtött lakásban.

Nedves törülközők

Akasszunk fel nedves törülközőket az ablakra. A rásütő naptól törülközőből elpárolgó víz ugyanis hőt tud elvonni a szoba levegőjétől és így hűsítő hatást kelt.

Növények

Helyezzünk el növényeket a lakásban, amelyek növelik a páratartalmat és hűvösebbé tehetik a környezetet. És a levegőt is tisztítják, no meg dekoratívak is. A zöld növények is segítenek csökkenteni az otthonunk hőérzetét de azért a lakás hűtése ezek mellett sem árt.

Ventilátor

A ventilátor az egyik legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás a lakás hűtésére. Működési elve, hogy a levegőt mozgatja, így segítve a hőérzet csökkentését. Bár nem csökkenti ténylegesen a levegő hőmérsékletét, a légmozgás révén a testünkről gyorsabban elpárologtatja az izzadságot, ami hűsítő hatást eredményez.