A decsi Máté-Deáki Dorottya biológiatanárként végzett idén, ősztől kezdi el a munkát. Abban a szerencsében volt része gyermekével, hogy a Tolnai Népújság és a TEOL fotóriportere, Makovics Kornél egy gyönyörű napraforgómezőn fotózta.

Most már egyre többen állnak meg néhány fotót készíteni a napraforgómezőkön. Máté-Deáki Dorottya decsi biológiatanárnőről a kislányával készültek a fényképek.

Fotó: Makovics Kornel

Indul a napraforgós fotózás szezonja

Máté-Deáki Dorottya portálunknak elmondta, hogy a kislányával nagyon szeretik a napraforgót. – Biológiai tanár vagyok, fontos, hogy a lányomat a környezethez közel neveljem fel. Szeretjük a színeket, szeretünk a természetbe járni, most már minden virágzik – mondta. Korábban virágzó repcemezőn is készítettek fotókat, és jó visszanézni magukat az ilyen képeken.

Figyeljünk magunkra, a növényekre

Jó, ha a fotózás közben figyelünk magukra a haszonnövényekre is, hogy semmiképp se okozzunk kárt azokban. Azt is tartsuk észben, hogy a napraforgókat vegyszerekkel kezelik, valamint, hogy a napraforgó igencsak kemény és szúrós, továbbá a napraforgómezőn kellemetlenséget okozhat még számunkra a por is.

A nyári időszak, a virágba borult meseszép táj megihleti az embereket, szívesen készítünk fényképeket a napraforgómezőkön, de ugyanígy repcemezőn, mákmezőn, búzatáblákban vagy éppen pipacsmezőn is előszeretettel fotózkodunk.

A méhészek is bíznak a napraforgóban.