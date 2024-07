Július harmadikán a Somák és Kornélok ünneplik névnapjukat, de olvasóink ezen a napon köszönthetik fel még Anatol, Heliodor, Héliosz, Hiador, Jácint, Iréneusz, Napsugár, Oresztész, Jácinta, Tomaj, Bernát, Tamás, Leona, Leó nevű ismerőseiket is.

Soma eredete: magyar eredetű; jelentése: som. Soma jelentése: A Soma név jelentése kettős lehet: jellemezhet kirobbanóan jókedvű embert, aki kedves és szellemes, közlékeny és könnyed, vagy jelölhet olyan egyéniséget, aki magába fordul, önsajnálatba süpped, és nem kíván látni senkit maga körül. Ez a kettőség nagy teher a kapcsolataiban, nemcsak a munkában, de a magánéletben is. Mélyérzésű, filozófikus, rendkívül érzékeny jellem. Ez a fajta érzékenység teszi hajlamossá a szomorúságra és magányra is, sőt az is előfordul, hogy vélt sérelmekért mélyen megsértődik.

Kornél eredete: latin eredetű; jelentése: somfa; szarv. Kornél jelentése: A Kornél név közvetlen, természetes, könnyed egyéniség kialakulását segítheti. Könnyen barátkozik, szereti a nagy társaságokat, minél többen vannak körülötte, annál jobban érzi magát. Sokan kedvelik kedvessége és nagyvonalúsága miatt, de jó ha megkülönbözteti, hogy ki van érdekből a közelében, illetőleg ki az, aki azért van vele, mert valóban kedveli. A pénz nem különösen fontos számára, ezért igyekszik könnyű, gyors bevételhez jutni, hiszen a karrier nem jelent számára semmit.

Boldog névnapot kívánunk e nevek viselőinek!