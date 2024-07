Krétai kalandozás töltötte fel új élményekkel a Kancsár J. Zsolt vezette túramotoros csapatot. A Szekszárdon élő, mentőautó vezetőként dolgozó vasparipa lovag hatodmagával vágott neki az útnak, tizenhárom nap alatt négyezeregyszáz kilométert teljesítve. Tegyük hozzá: balesetmentesen! S miképp korábban, a nyeregben most is ott ült mögötte párja, Bódis Mariann.

Kancsár J. Zsolt és párja, Bódis Mariann egy krétai tengeröbölnél

Fotó: Beküldött fotó

Éjszakai átkelés a szigetre

Korábban már indított expedíciót Korzika, Málta, Szicília és Ciprus szigetére, de egy-egy felfedező úton bejárta a Balkán és Kis-Ázsia egy részét, valamint Marokkót és a skandináv országokat is. Élményeit eddig két, szép kiállítású könyvben összegezte. Eredetileg úgy tervezte, hogy idén nyáron Egyiptom, illetve Grúzia kies tájain dübörög át társaival együtt, de ez a szándék, különböző okok miatt, nem valósulhatott meg. Így ugrott a bakancslista elejére a tartalékban tartott Kréta. A görög sziget meghálálta a választást és különleges élményekkel ajándékozta meg a társaságot.

Erre a Földközi-tenger ölelte földdarabra nem is olyan egyszerű eljutni, legalábbis motorral. Mert először is át kell vágni a Balkán félszigeten. A felfedezők nem vesztegették az időt, csakhamar maguk mögött hagyták Szerbia és Észak-Macedónia zord tájait, s két nap elteltével már meg is érkeztek a Szekszárdtól ezerháromszáz ötven kilométer távolságra található görög fővárosba. Athénban, az Akropolisz tövében történt egy váratlan esemény: egy idős, ausztrál hölgy rosszul lett és Kancsár J. Zsolt közbeavatkozásának, mentőápolói szakértelmének köszönhette az ilyenkor szükséges, stabil oldalfekvést.

A csapat naplemente idején hajózott be a Krétára tartó, gigantikus kompra. Kilenc óráig tartott az út, aminek megvolt a kellő romantikája. Ugyanis a vasparipa lovagok a fedélzeten, a csillagok alatt, a tenger morajlása közepette ringatták álomba magukat. Mire felébredtek, a hajó már ott horgonyzott Kréta szigetének fővárosa, Iráklio kikötőjében. Káprázatos látvány tárult eléjük, ugyanis a tintakék tenger partjától alig néhány kilométerre már kétezer méternél magasabb hegyek emelkednek.