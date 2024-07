De sajnos nagyon drága lett, egy gombócért a legtöbb helyen elkérnek ötszáz forintot. A cukrászdák szerint elkerülhetetlen volt az áremelés, mert minden alapanyag a tavalyihoz képest lényegesen többe kerül.

Drága lett az alapanyag

Az alapanyagárak drágulása, az energiaszámlák emelkedése és a munkaerőhiány egyaránt megnehezíti a fagylaltozók működését nemcsak idehaza, hanem az Európai Unióban is.

Tavaly egy gombóc fagylalt átlagban 300 forintba került, míg idén nagyjából 440-520 forintot kérnek a cukrászdák, de találkoztunk 600 forintos gombóccal is. Sőt, hallani arról is, hogy a Balaton környéki városokban, kiemelt forgalmú turistaközpontokban még ennél is többet kérnek érte.

A legdrágább a dán fagyi

Egy korábbi felmérésben a fagylalt árát vetették össze néhány európai városban. A legdrágább a koppenhágai fagylalt volt 3,8 euróval. Berlinben és Bécsben átlagosan 1,4 és 1,5 euró körül mozgott egy gombóc fagyi ára. Magyarországon 320 forint volt egy gombóc, mely az akkori árfolyamon nagyjából egy eurót ért. Ezzel az árral európai viszonylatban olcsónak számított a magyar fagylalt.