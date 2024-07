Newtontól kezdve Einsteinen át egészen Hawkingig fizikusok sora kereste már a választ a világ egyik legnehezebb kérdésére. De nem csak őket, a hároméveseket is foglalkoztatja, hogy mi is az idő?

Azt mondják, az ember akkor szembesül azzal, milyen keveset tud, amikor a gyereke kérdezni kezd. Nos, kiscsoportos óvodás fiam is abban a korban van, amikor kérdések végeérhetetlen sorával bombáz bennünket, hogy megismerje és megértse a világot. Mi pedig időnként sűrűn pislogva próbálunk szikrát kapni, és mielőbb választ adni, őrizve benne azt a hitet, hogy mindenre tudjuk a választ.

Pedig sokszor igen komolyan feladja a lurkó a leckét. A minap autóval tartottunk hazafelé, amikor nagyjából minden járműtípusról végig kérdezte, hogy az mi végre van. Aztán azt is, hogy miért vannak fák, madarak, szúnyogok és legyek? Ezek még viszonylag könnyen megválaszolható kérdések voltak, de vannak jóval összetettebbek is. Menekvést keresve a hőség elől, a medencében lubickolva töltöttük a délutánt, amikor a semmiből egyszer csak jött a kérdés: anya, hogyan működik az ember? Ööö... Kellett egy kis gondolkodási idő, míg eldöntöttem, milyen szempontból is közelítsek a témához, egy hároméves számára is emészthető módon.

Aztán az oké, hogy reggel feljön a Nap és lemegy a Hold meg a csillagok, este pedig fordítva, de hova kerülnek ezek az égitestek, amikor éppen nincs dolguk? Az egyik legmegfoghatatlanabb, visszatérő kérdése pedig így hangzik: mi az az idő? Erre a kérdésre fizikusok sora kereste már a választ Newtontól kezdve Einsteinen át egészen Hawkingig. Most rajtam volt a sor, hogy valami érthető magyarázatot adjak erre a kérdésre. De tényleg, mi ez a hol rohanó, máskor vánszorgó, de mindenképpen múló folyam? Szóljon, ha tudja valaki!