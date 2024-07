A nőstény szúnyogok 300 petét is lerakhatnak

A kémiai szúnyoggyérítésről elmondta, hogy a páraképző gép apró szemcsés hideg ködöt képez, ám ez gyorsan leül, emiatt például a zárt, magas kerítésű udvarokba be sem jut. Az is a szúnyogoknak kedvezhet, ha az irtást nem a rovarok aktív óráiban végzik, mert akkor nem is találkoznak az egyébként rövid idő alatt elpárolgó vegyszerrel. Ezzel szemben a meleg köd hatékonyabb módszer, amire az önkormányzatoknak saját költségen van lehetősége, és vannak is olyan települések, amelyek összefogva megvásárolták az ehhez szükséges gépet.

Ám egyénileg is sokat tehetünk a szúnyogok számának csökkentéséért azzal, ha megszüntetjük a lakókörnyezetünkben a pangó vizeket. A nőstények 50-300 petét tesznek le a vízfelületen úszó úgynevezett pete tutajokra. Ezekből – az időjárás függvényében – 4-7 nap elteltével kelnek ki a lárvák. De ha kiborítjuk a vizet, erre nincs lehetőségük. Ugyanakkor az elmúlt hetekben levonult árhullám kedvezett a szúnyogok szaporodásának, hiszen nagy felületű álló, pangó víz maradt az árterekben.

A szúnyogok ugyan legfeljebb egy kilométeres körben repülnek, és elsősorban kikelési helyük közelében ténykednek, majd szaporodnak újra, ám a szelek szárnyán több kilométerre is elkerülhetnek onnan, így lakott területen is kiköthetnek. Molnár Dániel azonban hozzátette, hogy türelemre is szükség van, hiszen a tapasztalatok szerint augusztus végére eltűnnek a szúnyogok.