A digitális világ veszélyei között az adatvédelem hiányosságai is jelentős kockázatot jelentenek. A fiatalok 71%-át jelölték már be ismerősnek idegenek az online platformokon. Ez az adat is jól mutatja, hogy mennyire fontos a szülők odafigyelése és a megfelelő tájékoztatás ezen a téren. A kiadvány részletesen foglalkozik ezekkel a veszélyekkel és gyakorlati tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan védhetik meg gyermekeiket az online térben.

Gyakorlati tanáccsal látja el a szülőket

A "Mit lájkol a gyerek" kiadvány számos gyakorlati tanáccsal látja el a szülőket. Többek között javaslatokat ad arra vonatkozóan, hogyan ismerhetik fel, ha gyermekük online közösségi életében problémák merülnek fel, és hogyan segíthetnek ezek megoldásában. Az útmutató célja, hogy a szülők megismerjék a közösségi média sajátosságait, és támogatást nyújtson a biztonságos és tudatos használatban.

Bár a közösségi média kockázatai jelentősek, fontos kiemelni az előnyeit is. A fiatalok számára a közösségi média teret ad a tanulásra, a tájékozódásra és a közösségi életre. Sok fiatal tehetségét is megmutathatja ezeken a platformokon. A szülőknek fontos, hogy ezeket az előnyöket is figyelembe vegyék, és támogassák gyermekeiket a közösségi média pozitív használatában.

Videó: (forrás: NMHH)