Szinte bármilyen fedett, kültéri helyiségből varázsolható nyári konyha – és némi rafinériával nem is kerül sokba. Persze ha modern konyhát szeretnénk, a költséghatár a csillagos ég is lehet, de az igazi nyári konyha sava-borsát nem a korszerű, kültérre telepített okosberendezések adják meg, hanem az ötletesség és a használt tárgyakból, bútorokból megálmodott otthonosság és kényelem.

Ócskapiacon talált kincsek

Zománcos mosdólavór állvánnyal, régi kredenc, sparhelt, lisztespad, varrógépasztal, Thonet-szék, hokedli, lóca, vájling, bödön, mázas csupor – ha a dédszülők, nagyszülők régi használati tárgyaitól már megvált a család, irány az online és offline használtpiac, ahol remek kiegészítőkre lehet vadászni. Kézi kávédaráló, mozsártörő, vizes kancsó, teknő és megannyi régi időket megidéző tárgy teheti egyedivé a nyári konyhát. A jobb időket látott székek, a tálalószekrény újrafesthető, ebben a nagyobb edények, például a bogrács is elfér. A lisztespad ugyancsak sok tárgyat elnyel.

Kültéri pacsáló

Mire jó a nyári konyha? Az asztalt körülülve enni, inni, beszélgetni. Jó időben azért is praktikus, mert – a benti konyha tisztaságát megóvva – itt bátran lehet zöldségeket, gyümölcsöt tisztítani, feldolgozni, lekvárt főzni, bográcsozni, kenyeret dagasztani, gyógynövényeket szárítani, virágokat, palántát átültetni, barkácsolni, festeni – vagyis gyakorlatilag mindenre alkalmas, ami egy kertes ház körül gyakori tevékenység lehet. Ha vezetékes víz is folyik a csapból, a háziasszonyok legnagyobb örömére még a mosogatás is megoldható innen.

Még búbos kemence is

Vannak, akik búbos kemencét, kéményes kemencét, főhelyet, grillezőt is kialakítanak az akár teraszon is létesíthető nyári konyhában. Az ügyesebbek bontott téglát felhasználva építik meg a konyhapultot, a kemence mellé a fatárolót. Bár új bútorokkal is berendezhető a kültéri helyiség, kérdés, megéri-e sokat áldozni rá, ha nem nyáresti borozgatásra, hanem befőzésre is használjuk. Ha igazán tágas tér áll rendelkezésre, még a házban megunt ülőgarnitúrát is kipakolhatjuk a konyha mellé, ahol jólesik esténként megpihenni, az éjszaka hangjait figyelni. Sokan a szalonnasütő helyet is a közelben tervezik meg, így válhat igazi közösségi térré a kert.