A kortárs építészet és ipari formatervezés felsőoktatási intézményi gyakorlatát és oktatását fókuszba helyező ’Design Szalon’-t, azaz az építészeti koncepcióalkotás, illetve a tárgytervezés pécsi módszertana mentén zajló nemzetközi oktatási kurzusokat, valamint az épített környezet jövője és az európai standardok mentén felépülő építészeti kutatás kilátásait feszegető előadásokat.

A kínai egyetem színes programokkal kísért kiállítást rendezett a kéthetes kurzusokon készült munkákból, amely hangos sajtóvisszhangot kapott. A Beihai University of Art and Design és a PTE MIK közötti kapcsolat 9 évre nyúlik vissza, ezt kívánják szorosabbra fűzni a pécsi egyetemi kar és a kínai felsőoktatási intézmény között a most megújított együttműködési megállapodással – tájékoztatott az egyetem.