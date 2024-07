Július elején számoltunk be arról, hogy Cimpa, a 15. életévében levő, súlyosan beteg, mentett kutya nyom nélkül eltűnt, miután egy lyukas kerítésen egyszerűen kibukfencezett. Aranyosi Réka, az állat gazdája azóta mindent bevetett, hogy megtalálják a kedvencét: napról-napra, éjjelről-éjjelre hőkamerát is bevetve keresik a kutyát. A munkába civilek és polgárőrök is becsatlakoztak.

Cimpa lassan egy hónapja tűnt el.

Forrás: MW Archív

Cimpa gazdája hetekre Szekszárdra költözött

Cimpa eltűnését követően gazdája, Réka nem ment haza a fővárosba, hanem szállást bérelt Szekszárdon, és hetekig a városban lakott. Naphosszat, sőt éjszakába nyúlóan kereste a kutyát, szórólapokat nyomtatott, amiket postaládákba dobott be, de hiába.

Pedig a helyiek közül sok önkéntes is csatlakozott az állat felkutatásába. Volt, hogy szervezett éjszakai keresés során próbáltak Cimpa nyomára bukkanni, de ez sem vezetett eredményre.

Cimpáért még pénzjutalmat is felajánlott a gazdája: élve félmillió, halva pedig százezer forintot fizet az állatért.

Rékának időközben már el kellett kezdenie dolgozni, így hazautazott a fővárosba. Onnan viszont szinte naponta ingázik Szekszárdra. Amint végez a munkával, autóba ül és másfél órát autózva a tolnai vármegyeszékhelre érkezik azért, hogy megtalálja a kutyát. Legutóbb két nappal ezelőtt járt itt. Akkor éjjel tíz órakor indult a fővárosból és egészen hajnalig kutatott Cimpa után.

Házról-házra fognak haladni

Bár, a keresés eddig nem vezetett eredményre, Réka nem adja fel. Abban bízik, hogy Cimpát idős ember fogadhatta be, aki nem használ internetet, így arról sem értesülhetett, hogy a kutyát rengetegen keresik hetek óta.

A fiatal nő ezért most azt tervezi, újabb kutatóakcót indít, aminek során házról-házra, tanyáról-tanyára járja körbe a szekszárdi dombokat, hátha egy udvarban meglátja szeretett kutyáját. Ehhez önkéntesek segítségét is várja. Azt mondta egyébként, nagyon megindította, hogy ismeretlenül is ilyen sokan segítettek neki már eddig is.