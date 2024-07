Sokszor érezhetjük úgy, mintha egy mókuskerékben ragadtunk volna, és hiába a nyár, a jó idő, egyszerűen nincs idő megállni, dolgozni kell a munkahelyen, aztán nyilván a legtöbbünket otthon is vár a háztartás és a család, ami ugye a második műszak. Ez igencsak megterhelő tud lenni, és bár nem találták még fel a spanyolviaszt, de úgy gondolom mindenkinek segítségére lehet a mindfulness, azaz a tudatos jelenlét.

A mindfulness nem csodaszer, de hatékony eszköz lehet a mindennapi életben.

Forrás: Shutterstock

Mi az a mindfulness?

Jó, jó persze megint egy hangzatos kifejezés, de mit is jelent ez pontosan? Valójában nagyon egyszerű, gyakorolnunk kell megélni a pillanatot. A mindfulness nem csodaszer, de hatékony eszköz lehet a mindennapi életben. Segíthet abban, hogy kiegyensúlyozottabbak és boldogabbak legyünk, valamint jobban megértsük önmagunkat és környezetünket. Ahogy Jon Kabat-Zinn, a mindfulness modern mozgalmának egyik úttörője mondja: A mindfulness nem arról szól, hogy eljussunk valahova, hanem hogy értékeljük, ahol az adott pillanatban vagyunk és realizáljuk azt.

Most sokan biztos furcsán néznek, de higgyék el nem is olyan egyszerű feladat. A mindfulness gyökerei az ősi buddhista meditációs gyakorlatokhoz nyúlnak vissza, de a modern pszichológia is átvette és adaptálta. Alapvetően a mindfulness arról szól, hogy teljes mértékben a jelen pillanatra összpontosítunk, elfogadva azt ítélkezés nélkül. Ez a tudatosság segít abban, hogy jobban megértsük gondolatainkat, érzéseinket és testi érzetünket, anélkül, hogy elragadna minket a múlt vagy a jövő iránti aggodalom.

A mindfulness előnyei

Stresszcsökkentés: Számos tanulmány kimutatta, hogy a mindfulness gyakorlása jelentősen csökkentheti a stresszt és a szorongást. A tudatos jelenlét segít abban, hogy megszakítsuk a negatív gondolati mintákat, amelyek stresszt okoznak.

Jobb fókusz és koncentráció: A mindfulness javítja a figyelmet és a koncentrációt, mivel segít abban, hogy tudatosabban kezeljük a zavaró tényezőket és fókuszáljunk a feladatainkra.

Érzéseink szabályozása: A mindfulness lehetővé teszi, hogy jobban megértsük és kezeljük érzelmeinket. Ezáltal képesek vagyunk érzelmileg kiegyensúlyozottabbak lenni, és hatékonyabban kezelni a kihívásokat.

Jobb kapcsolat másokkal: A tudatos jelenlét gyakorlása segíthet abban, hogy jobban jelen legyünk a társas kapcsolatokban, figyelmesebbek és empatikusabbak legyünk másokkal szemben.

Hogyan kezdjük el?

A mindfulness gyakorlása egyszerű, de következetességet igényel. Íme néhány alapvető lépés a kezdéshez: Szánjunk naponta néhány percet arra, hogy csak a légzésünkre figyelünk. Figyeljük meg, hogyan áramlik be és ki a levegő a testünkből, és próbáljunk meg minden mást elengedni. Szánjunk időt a egy rövid testpásztázásra, ahol végighaladva a testünkön megfigyeljük az érzeteinket. Próbáljuk meg beépíteni a tudatos jelenlétet a napi rutinba. Legyen szó étkezésről, sétáról vagy akár munkáról, próbáljunk meg teljes mértékben jelen lenni az adott tevékenységben.