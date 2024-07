A Tolna Vármegyei Balassa János Kórház már évek óta részt vesz a Nemzetközi Hypertonia Társaság és a Hypertonia Világ Liga által meghirdetett kampányban, melynek célja a figyelemfelhívás a népbetegséggé vált hipertónia veszélyeire, és a kellő időben történő felismerésére. Korábban május volt úgymond a vérnyomás hónapja, amikor nemcsak Magyarországon, hanem világszerte felhívták az emberek figyelmét arra, hogy mennyi betegség, milyen sok gond megelőzhető az egyéni odafigyeléssel, a prevencióval.

Számos munkahelyen mértek

Tavaly ebben a hónapban a kórház dolgozói, karöltve a Kormányhivatal munkatársaival, védőnőkkel, számos helyszínen, munkahelyeken is végeztek vérnyomásmérést, mégpedig a vármegyék között Tolnában a legtöbbet. Idén ez a kampány meghosszabbodott, május elejétől július végéig tart, s kedden délelőtt Szekszárdon, a polgármesteri hivatal házasságkötő termében volt a záró akció. Három munkaállomáson a kórház Egészségfejlesztési Irodájának munkatársai az önkormányzat negyven dolgozójának vérnyomását ellenőrizték, így a polgármesterét, alpolgármesterét, s a jegyzőasszonyét is.

Felelősek vagyunk magunkért

Berlinger Attila polgármester kifejtette, meggyőződése, hogy ez fontos része az egészséges életmódra nevelésnek is, figyelemfelkeltés a prevenció iránt. A három hónap során egyébként sok helyszínen, több ezer ember vérnyomását ellenőrizték, akinek kellett, felhívták figyelmét a további lépésekre, s mindenkit ösztönöztek az egészséges életvitelre, mert saját magunk is felelősek vagyunk egészségünkért. Ez legalább olyan fontos, ha nem fontosabb, mint már később a gyógyítás szakasza, hiszen ha megelőzzük a problémákat, saját magunknak teremtünk jobb életet. Emellett van anyagi hatása is, mert megelőzhető egy komoly kórházi kezelés is, kevesebben lennének betegek.

Említette, ő is megpróbál visszatérni 10-15 évvel ezelőtti állapothoz, amikor még rendszeresen futott, focizott, és érezte annak kedvező hatását.

Gyurkovics János alpolgármester hozzátette, fontos a vérnyomásmérés, és még hasznosabb volna, ha az párosulna további vizsgálatokkal. Ő már túlesett szívműtéten, tudja, komolyan kell venni a szűrővizsgálatokat. Az igazi az lenne, ha, mint régen volt, kötelezővé tennének időnként az ellenőrzést. Akkor, lehet, hogy előrébb tartanánk, mondta, nem lennének ilyen hosszúak a várólisták, hiszen időben, egyszerűbb kezelésekkel meg lehetne oldani a később jelentkező súlyos gondokat.