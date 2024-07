A május utolsó napjaiban készített felmérésnél a több ezer válaszadó zöme (85 százaléka) tervezett nyaralást, azonban mostanáig minden második még nem foglalta le a szállását. A kutatásban résztvevők 58 százaléka csak belföldi üdülést fontolgatott, 32 százalékuk pedig a belföldi mellett még külföldi úti célban is gondolkodott májusban. A csökkenő keresletet kézenfekvő lehet az áremelkedéssel magyarázni.

A többség nem tervez több napos nyaralást

Ismerőseink körében is készítettünk egy gyors felmérést. A többség nem tervez többnapos külföldi nyaralást, jellemzően az anyagiak hiányára panaszkodtak. Aki utazik, az az Adriát célozta meg, aki a Balatont választotta, az inkább csak hétvégi oda- és visszautazásban gondolkodik. Magukkal visznek elemózsiát, amin tudnak, spórolnak. Szóba került még a környéken való pár napos biciklis túra, sátras megoldással, az egyik barátnő családi házának udvarán lévő úszómedencés kikapcsolódás is, és természetesen akad olyan is, aki családostól Olaszországba utazott idén is, tíz napra.