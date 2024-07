Szalai Imre, a Völgységi Regularity Rallye Egyesület (VRRE) elnöke portálunknak elmondta, hogy 2016 óta Magyarországon is egyre népszerűbbé vált a regularity rallye versenyzés. Az évek során sokan csatlakoztak ehhez a sportághoz, köztük a bonyhádi egyesület is, akik rendszeresen részt vesznek az országos versenyeken. Tavaly elhatározták, hogy saját egyesületet alapítanak, és rendezőként is kipróbáljuk magukat. Így szervezték meg hétvégén az első Völgységi Historic Rallye-t, amin főként old timer autók indultak.

Old Timer-ek ralliztak Bonyhádon

Fotó: Máté Réka

Mi is az a Regularity Rallye?

A regularity rallye, a ralli versenyzés egy olyan formája, ahol nem szükséges kockára tenni az autó épségét vagy gyorsan haladni. A verseny lebonyolítása megfelel a hagyományos ralli szabályoknak, de a teljes útvonalon, beleértve a mért szakaszokat is, kötelező a KRESZ szabályok betartása. Ez a forma valóságos ralli élményt nyújt biztonságos körülmények között, és a vezető és a navigátor szoros együttműködését kívánja meg.

A mért szakaszokon így nem a leggyorsabb nyer, hanem az, aki a megadott átlagsebességet a legpontosabban tudja tartani. A rendezők mérik az időt a szakasz rajtjánál és a szakaszon belül több, előre ismeretlen helyen is. Az ideális időtől való eltérés másodpercenként egy hibapontot eredményez, így az nyer, aki a legkevesebb hibapontot gyűjti. A távok általában 1-20 km között változnak, és a szervezők megadnak egy átlagsebességet, amely nem haladja meg az 50 kilométer per órát. A verseny során az autók rendes közúti forgalomban vesznek részt, ami különösen lassú járművek esetén okozhat kihívást.

Harminc évnél idősebb autók ralliztak

Fotó: Máté Réka

Az Első Völgységi Historic Rallye

Az első Völgységi Historic Rallye-n 29 kétfős csapat vett részt, ahol főként harminc évnél idősebb autók versenyeztek. Az újabb típusú autók a modern kategóriában indultak. A versenyzők egyébként hat kategóriában lettek díjazva: tradicionális, modern, klub, szocialista, és abszolút teljesítmény alapján. Különleges autók is megjelentek, mint például egy kétüléses 1990-es replika Ford is. Az egyik legfiatalabb navigátor mindössze 10 éves volt, akit külön ki is emeltek a verseny végén.