Koccanás kárvallottja lettem. Sajnos a legnagyobb odafigyelés mellett is előfordulnak balesetek, és én is voltam már hasonló helyzet előidézője, most pedig elszenvedője lettem. Jó, ha túl tudunk lépni azon a bosszúságon, ami az ilyen esetekkel jár, és inkább azt szem előtt tartani, hogy ugyan anyagi kár érte az embert, emiatt ügyintézés, javíttatás szükséges, de személyi sérülés nem történt.

Mindenki épségben szállt ki az autójából, és ez a legfontosabb. A nagy melegben csökken a koncentráció, rosszabb a reakcióidő. Ilyenkor különösen fontos betartani a szabályokat, és nem kihívni magunk ellen a sorsot. Figyeljünk, vigyázzunk egymásra az utakon!