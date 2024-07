Mánia 56 perce

Strandon is ragaszkodunk okostelefonunkhoz

A múlt évben a hazai internethasználók kilencvennégy százaléka mobil- vagy okostelefonon használta a világhálót. A strandon, a vízparton is nálunk van kedvenc kütyünk, ragaszkodunk a telefonunkhoz akkor is, ha napozunk, akkor is ha árnyékban pihenünk.

Strandon is ragaszkodunk okostelefonunkhoz (illusztráció) Forrás: Shutterstock

A strandon, a vízparton is nélkülözhetetlen számunkra a telefonunk. Tolna vármegyei fiatal családanya lapunknak elmondta, hogy nemrég tértek haza Horvátországból, és eszébe nem jutott, hogy a tengerparti időtöltésükhöz ne vigye magával okostelefonját, ugyanígy családja többi tagja is lelkesen böngészte a netet a parton. Strandon, vízparton, sőt, a tengerben, búvárkodás közben is ragaszkodunk a telefonunkhoz, vannak, akik vízálló telefontokban viszik a víz alá kedvenc kütyüjüket

Fotó: Shutterstock/Illusztráció Strandon, vízparton, mindenhol okostelefon Egy Tolna vármegyei családanya telefonimádatáról így mesélt: – Arra figyeltünk, hogy a horvátországi melegben ne forrósodjon fel a telefon, ezért letakartam vagy a táskámban volt. Napozás közben zenét hallgattam a telefonomon, árnyékos helyeken neteztem. Azért is ragaszkodunk a telefonjainkhoz, mert nyaralás közben bármire kellhet, csak úgy ránézni, hogy mennyi az idő, a városi sétáknál például rákerestünk útirányokra, nevezetességekre. Úgy gondolom, hogy a mobilnetezés ma már a pihenés része – mondta a hölgy. A szavait egy Tolna vármegyei családapa is megerősítette: – Mindenhova viszem az okostelefonomat, bárki bármikor hívhat akár munkaügyben, magánügyben, fontos dolgokban. Az okostelefonok már hozzánőttek az életünkhöz – tette hozzá. Mobil- és okostelefon függők vagyunk A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2023-ban a magyarországi internethasználók kilencvennégy százaléka a mobil- vagy okostelefonon használta a világhálót, hét százalékponttal meghaladva a két évvel korábbi arányt. Az okostelefon használata a fiatalok és a középkorúak körében közel azonos mértékű. A tizenhat és huszonnégy év közötti korosztálynál kilencvenkilenc százalék arányú, a huszonöt és ötvennégy év közötti internetezőknél kilencvenhét százalékos. A két legidősebb korosztálynál ez az arány nyolcvannégy százalék. Ők az ötvenöt és hatvannégy év, valamint a hatvanöt és hetvennégy év közöttiek. A laptopok kevésbé népszerűek A KSH ismerteti, hogy a felhasználók hatvan százalékánál továbbra is jellemző a laptopok használata, a hazai arány mindössze 0,4 százalékponttal haladta meg az Európai Uniós tagországok átlagát. Ezt az eszközt a leginkább fiatalok vették igénybe 2023-ban, pontosabban a tizenhat és huszonnégy évesek hatvanhét százaléka. Az asztali számítógépek használatát a közép- és idős korosztály kedveli negyvenegy százalékos arányban, ők az ötvenöt-hatvannégy és a hatvanöt-hetvennégy évesek. A hazai felhasználók mindössze tizennyolc százaléka internetezett tableten, ez tizenöt százalékponttal elmaradt az uniós átlagtól.

