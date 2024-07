A kívánatos testi megpróbáltatás is megvolt tehát, mely a lelki feltöltődés előfeltétele a zarándokoknál.

A zarándoklat végállomása a máriagyűdi templom volt (beküldött kép)

vezető Rosner Zsolt szigetvári plébános volt, a szervező pedig Dobainé Pintér Mária tolnai pedagógus, aki már a korábbi években is összehozott diákokból álló zarándokcsoportokat. Rajtuk kívül még négy felnőtt kísérő tartott a 22 Tolna és Baranya vármegyei tanulóval: Béndek Ágnes, a Szekszárdi Tankerületi Központ munkatársa, Gayer Balázs tolnai tanár, Biró Anita szigetvári hitoktató és egy szülő, Puszpánné Kvanduk Erzsébet.

Egy közbenső állomás: Máriakéménd

A zarándoklat összetartozásélményt ad, és lehetőség van a saját gondolatokba merülésre, az imára is. Azt is mindig elmondják a szervezők, hogy Szűz Mária a zarándokok lelki útitársa. Dobainé tapasztalatai szerint: aki nem sok kedvvel vág neki az útnak, az is testileg-lelkileg megerősödve, élményekkel gazdagodva tér haza. És rengeteg a mesélni valója.

Mánfáról indult a csoport

Fotó: beküldött képek