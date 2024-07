Jegyzet 1 órája

Varázsszavak: kérem, köszönöm

Manapság egyre kevesebb ember szájából hangzik el, hogy kérem, köszönöm. Pedig fontos, hogy tudjunk megköszönni dolgokat, vagy épp kérjünk, még ha apróságokról is van szó. A szavak varázsereje valódi, tudományosan bizonyított tény, a nevelő hatásáról már nem is beszélve, amiről a minap magam is meggyőződhettem.

Bencze Péter Bencze Péter

Képünk illuszráció Fotó: MW

A bevásárlóközpont pénztáránál ácsorogtam a sorban. Hosszú, végtelennek tűnő percek teltek el, míg végre elkezdhettem felrakodni szerzeményeim a kassza futószalagjára. Az előttem álló fiatalember egy ideig közönyösen nézte, hogy megpróbálom elérni a termékeket elválasztó műanyag hasábot. Végül megesett rajtam a szíve, és betette az eszközt az áruk közé. A gesztusáért kapott köszönömön olyannyira meglepődött, hogy azonnal hátat fordított nekem. Néhány másodperc elteltével ráeszmélt, hogy elfelejtett valamit beszerezni a boltban, majd szó nélkül sebtében elviharzott. Türelmesen kivártam míg visszatért, amiért cserébe, igaz halkan, de elrebegte a tőlem hallott varázsszót, a köszönömöt. Ahhoz, hogy egy közösség megfelelően működjön, „viselkedéscsiszoló” magatartásra, varázsszavakra van szükség, melyek helyes használata jobbá teszi életünket, kapcsolatainkat. Minél több kedvességet adunk, annál elégedettebbek és sikeresebbek leszünk. Mindez nem kerül semmibe sem, csak ki kell mondani a varázsszavakat, és rámosolyogni a másik emberre.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!