Tolna vármegyében jellemzően július végén és augusztus elején kezd érni, de egyes fajták már június végén is érettek lehetnek. A füge érési ideje függ a fajtától és a helytől is, ahol nevelik. A legkésőbb érő fajták szeptember végéig is elhúzhatják az érést, de hosszabb ideig tartó, melegebb periódusok esetén még az is előfordulhat, hogy a szezonban kétszer is beérik a gyümölcs.

A füge érési ideje a nyár kellős közepe, lehet belőle készíteni lekvárt, sőt bort is

Aszalva, lekvárnak, bornak is jó

A füge már az ókorban is fontos része volt az étrendnek. Mivel leszedés után gyorsan romlásnak indul, nehezen tárolható és szállítható, a friss fügét a lehető leghamarabb dolgozzuk fel valamilyen formában. Magas rosttartalmú és cukorban gazdag gyümölcs, nyáron fogyaszthatjuk nyersen, de ősszel és télen igazi vitaminbomba lehet aszalva, de lekvárt és chutney-t, bort vagy likőrt is készíthetünk belőle.