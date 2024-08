Ilyenek a tipikus fesztiválozók 1 órája

A streamer, a gasztrós, a digitális detoxos és a rutinos

Jövő héten jön a Sziget Fesztivál. Fejből tudod a teljes menetrendjét? Tudod, hol lehet feltölteni a mobilod, esetleg te vagy az, aki mindig tudja, hol lehet a legjobbakat enni? A nyári fesztiválszezonnal megérkeztek azok a különleges és színes személyiségek is, akikkel ilyenkor együtt bulizunk, legyen szó a legnagyobb partiarcokról vagy a mindent (is) tudó rutinos fesztiválozókról, akik már 20 éve is az első sorban tomboltak.

A fesztiválozóknak több típusa is van (Beküldött fotó)

Sziget Most megmutatjuk, kik azok, akikkel gyakran összefuthatsz Európa egyik legsokszínűbb fesztiválján, a Szigeten. A fesztiválozóknak több típusa is van Beküldött fotó A rutinos Te vagy az, aki tudja, melyik standnál lehet a legjobb ajándékokat szerezni, hol van a legrövidebb mosdósor és hogyan lehet bejutni a koncert legelső sorába, vagy akár a backstage-be. A biztonsági őröket keresztnéven szólítod, a mobiltöltő ponton több örök barátságra tettél már szert, és ha keresnek, hogy merre vagy, rutinosan egy-egy emlékkel válaszolsz: „a sátor, ahol tavaly color party volt", „ahol múltkor csak sültkrumplit ettünk". Nem esel bele abba a hibába, hogy véletlenül túl sok pénzt adsz ki egy hamburgerért, feleslegesen cipeled magaddal a mobiltöltődet vagy éppen lemaradsz egy izgalmas koncertről, mert épp a fesztivál másik felén vagy. Már nem törekszel a feltűnő fesztiválviseletre, inkább legyen kényelmes és egyszerre praktikus minden időjárásban – hiszen bármikor jöhet kánikula vagy zivatar. Az újonc Életed első fesztiválja, vagy éppen csak első Szigete, és száz százalékban meg akarod tapasztalni az élményt. Testfestés, színes haj, játékkarkötők, strasszkövek, felfújható gumiállatok – bátran kipróbálod az aktuális partidivatot és nem félsz a túlzásoktól. Meg szeretnél élni minden fesztiválélményt, szívesen próbálod ki az összes játékot a standnál, szelfizel az ikonikus helyszíneken, óriáskerekezel és előre bejelölöd magadnak, milyen sorrendben fogsz részt venni az összes létező koncerten. Jó barátságot ápolsz a rutinossal, aki eligazít téged ebben az útvesztőben. A streamer Egy fellépő fröccsözik inkognitóban, meglepetés tűzijáték a koncert végén, táncpárbaj egy dinóval vagy videók végtelen sorozata: ha valaki, te minden eseményt dokumentálsz a fesztiválokon, és a mobilod mindig kéznél van. A hálózati lefedettséget már jó előre ellenőrzöd, három percenként váltogatod a lokációdat, és ha éppen keresnek a barátaid, csak egy SMS-t vagy képet küldesz arról, hogy „Nagyszínpad", „Yettel Colosseum" vagy „Gasztrokert", de persze már napokkal korábban beállítottad a mobilodon, hogy a többiek láthassák az aktuális tartózkodási helyedet. Ráadásul azonnal streameled, ha éppen bármi izgalom történik – mindeközben te is átéled az élmények áradatát, és végül úgyis minden barátod a te fotóidat vagy videóidat fogja repostolni.

A digitális detoxos Mottód, hogy „mindig legyél jelen". Szeretnéd a fesztivál minden percét megélni, épp ezért mindenféle okoseszköz nélkül érkeztél, a nyomógombos telefonod is csak 10 százalékon van, és a vészhívásokra tartogatod. Szeretnéd megismerni a fesztivál és az oda látogatók lényét, mélységét; nem félsz kipróbálni olyan extrémebb élményeket, mint a tűzön járás vagy a bungee jumping; a frissen kötött barátságaid pedig a jelennek szólnak, nem a későbbi like-okról. A fesztivál után persze egyből visszakapcsolódsz a social mediába, és nézegeted, hol taggeltek be, illetve elkéred a streamer típusba tartozó barátodtól az összes képet és videót. A gasztrohős Ki mondta, hogy a fesztiválozás kizárja, hogy jókat együnk a hot-dogon és a retro burgeren túl? Szakértőként mindig tudod, hol találod a legjobb áron a kulináris különlegességeket, örömmel próbálod ki a külföldi konyhákat, a kis főzdék söreit, vagy kifejezetten törekedsz a felelős fogyasztásra - ráadásul nem mulasztod el ezeket megosztani másokkal is (#mutimiteszel). A véleményednek hangot is adsz, mindig lelkesen értékeled és pontozod ezeket a környezetednek és az online térben is. Legyen a kísérőd vegetáriánus, gluténmentes, vegán, tudod, hogy hol találja meg a neki való fogást. És persze te vagy az első, aki két koncert között megkérdezi, hogy „nem akarunk valamit enni?”. Bármelyik fesztiváltípusba is tartozol, a lényeg, hogy érezd jól magad és élvezd minden pillanatát!

