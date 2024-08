Élménytábor 37 perce

A Völgységi Múzeumot idén nyáron is gyermekkacaj töltötte be (videó)

Két különleges élménytáborral is várta a 7-12 éves diákokat ezen a nyáron a Völgységi Múzeum, ezek a néprajz, régészet, történelem és természettudományok világába kalauzolták őket. A Völgységi Múzeum csapata az elmúlt évek hagyományaihoz híven idén is nagy hangsúlyt fektetett a hagyományok és kézműves foglalkozások megismerésére, melyről J. Stefán Klára muzeológus számolt be portálunknak.

A táborok során a gyerekek felfedezték Bonyhád és a Völgység építészeti kincseit, valamint játékos módon ismerkedtek meg a Völgységi Múzeum kiállítóhelyeivel. Történelmi kalandokban sem volt hiány: a résztvevők meglátogatták a Szászvári Várkastélyt és felfedezték Baja városát is. A Völgységi Múzeumban pécsi kémikusok előadása kápráztatta el a gyerekeket

Fotó: Mate Reka A Völgységi Múzeumon kívül helyi értékekkel is ismerkedtek A Sárköz különleges néprajzi értékeit Bátán szemlélték meg a diákok, ahol a természeti kincsek, történelmi jelentőségű templomok és ipari műemlékek egyaránt lenyűgözték őket. A Komlóverzum megújult kiállítóterei és interaktív bemutatóhelyei a természetföldrajzi és bányászati örökséget mutatták be, ami szintén felejthetetlen élményt nyújtott a táborozóknak. – A Völgységi Múzeum számos partnerrel dolgozott együtt, hogy minél színesebb programokkal várjuk a gyerekeket – tudtuk meg J. Stefán Klára, muzeológustól. – A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémia Intézetéből érkezett ChemHachers csapata látványos kísérletekkel kápráztatta el a résztvevőket. A Földrajzi és Földtudományi Intézet csillagásza és geológusa távcsöves napfolt kereséssel és ősmaradványok bemutatásával érkezett Bonyhádra. Fotó: Máté Réka Az Egészségfejlesztési Iroda ízletes gyümölcskosarat, valamint tejes és tejmentes házi fagylaltot készített a gyerekekkel. A Foltozoo csapata 3D nyomtatóval készült békákat és terráriumokat hozott, amelyek különleges élményeket nyújtottak a gyerekeknek, akik számos hasznos információval gazdagodtak a növény- és állatvilág témakörében. A természet is fókuszba került Bottyán Noémi a gyógy- és fűszernövények világába vezette be a fiatalokat, bemutatva azok felhasználási lehetőségeit. A Závodi Kulturális és Sportegyesület csontékszerekkel, népi játékokkal, valamint jurtával és nomád életmód bemutatóval készült. A Bonyhádi Német Kulturális Egyesület pedig dr. Füller Imre jóvoltából vendégül látta a táborozókat a Magyarországi Németek Házában. A számtalan kézműves foglalkozás mellett a táborozók rengeteg élménnyel és tudással gazdagodtak. Az érdeklődők további részleteket találhatnak a Völgységi Múzeum Facebook és Instagram oldalán, valamint a folyamatosan frissülő weboldalon.

