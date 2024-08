Augusztus huszonnyolcadikán az Ágostonok ünneplik névnapjukat.

Ágoston eredete: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt. Ágoston jelentése: Az Ágoston nevet viselő személy nagyon jó munkaerő, kedveli azokat a feladatokat, amelyek elvégzésében már gyakorlattal rendelkezik. Szereti, ha nem szól bele senki az ütemezésbe és a munka menetébe, és szinte mindig befejezi azt, aminek nekilát. Ha időközben módosulnak a körülmények, az kifejezetten zavarja. Valamint az is türelmetlenné teszi, ha mások új módszereket vagy ötleteket próbálnak ráerőltetni, annál is inkább, mert ő az a típus, aki szeret mindent megvizsgálni, sőt, ha mód van rá kipróbálni, mielőtt változtatásokat vezet be.

Boldog névnapot kívánunk e nevek viselőinek!