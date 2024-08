Augusztus hatodikán a Bettinák, Berták ünneplik névnapjukat, de olvasóink ezen a napon köszönthetik fel még Csobán, Euridiké, Jusztus, Oktávia, Oktávián, Pasztorella, Ulrika, Szixtusz, Géza, Gusztáv nevű ismerőseiket is.

Bettina eredete: a Betta név nőiesítő képzővel való továbbképzése. Bettina jelentése: A Bettina név jó üzleti érzékkel megáldott személyiség kialakulását támogatja, aki gyakorlatias, és szinte mindenben sikeres, aminek nekilát. Szívesen vállal felelősségteljes beosztást és a vezetői pozíciót, és meg is vannak hozzá az adottságai, hogy feladatait jól végezze. Mivel az üzlet világában is otthonosan mozog, és másokat is jól megért, tehetséges vezető. Könnyen lehet, hogy gyermekkorában vagy egészen fiatalon olyan helyzetbe kerül, amikor jelentős döntéseket kell meghoznia.

Berta eredete: német eredetű; jelentése: Perchta istennő nevéből. Berta jelentése: A Berta név felelősségteljes, nyugodt, gyakorlatias személyiség kialakulását segítheti. A név viselői inkább másokat szeretnek irányítani, mint maguk irányítottá válni. Megvan az a képességük, hogy elhatárolják magukat és döntéseiket másoktól, ugyanakkor amikor valakinek segítenek, akkor képesek együttérzéssel fordulni mások felé. Szeretnek a maguk urai lenni.

Boldog névnapot kívánunk e nevek viselőinek!