A program apropóját a nemrégiben tartott nemzetközi macskanap adta, amelyhez kapcsolódva a szervezők úgy döntöttek, hogy a fekete macskáknak szentelnek egy teljes hétvégét. Az esemény célja az volt, hogy felhívják a figyelmet ezekre a sokszor félreértett állatokra, és bemutassák azok misztikus történeteit, valamint a felelős állattartás fontosságát.

Egy cica gazdára is talált a „fekete macskák hétvégéjén”

Boszorkányok Iregszemcsén

A szombati nap két érdekes előadással indult. Nagy Júlia a macskák misztikumáról szólt, egészen az ókortól a boszorkányüldözések koráig. A helyi érdekességek között említette az Iregszemcsén élt asszony történetét, akit boszorkánysággal vádoltak meg. A pert Simontornyán tartották, ami a környék egyik jelentős boszorkányperének helyszíne volt. A történet jól példázza, hogy a térségben is voltak boszorkányüldözések a történelem során.

A program további részében a gyerekek online kvízeken és rajzversenyen vehettek részt, ahol a macskákkal kapcsolatos mesék és a felelős állattartás is előtérbe került. Az óvodások számára különösen kedves pillanatokat hozott a Kacor király meséje, amely alapján a kicsiknek meg kellett rajzolniuk a legemlékezetesebb momentumokat. A nap végén a legjobban sikerült alkotások díjazásra kerültek, és a gyerekek oklevelet és apró ajándékokat kaptak. A szombati program záróakkordjaként Mayer Katalin interaktív bábelőadása varázsolta el a résztvevőket., ami egy boszorkányos macskás történetet dolgozott fel, amelyet a gyerekek közös énekléssel tettek még emlékezetesebbé.

Boszorkányüldözés Tolnában is volt– derült ki az előadásból

Vasárnapi programok és örökbefogadás

A vasárnapi programok a macskás mesekörrel folytatódtak, ahol két órán keresztül mesemaraton várta a gyerekeket. Olyan klasszikus történetek elevenedtek meg, amelyek a macskák világába kalauzolta el a kisebbeket. A vasárnapi nap egyik csúcspontja a felelős macskatartással kapcsolatos kvíz volt, amelyen a nagyobbak várták izgatottan. A program során a Vajtáról érkezett Dius Cumizdája Kölyökmentő Alapítvány kitelepülése is nagy sikert aratott. Az alapítvány munkatársai kis cicákat hoztak magukkal, akiket a gyerekek megsimogathattak, megismerhették a tartásukkal kapcsolatos teendőket, és örökbe is fogadhattak egy cicát. Az örökbefogadás különösen nagy öröm volt a szervezők számára, hiszen egy cica gazdára is talált a hétvége során.