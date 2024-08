Csíkrákosi gyerekek is fürdőznek a döbröközi önkormányzat jóvoltából a magyar tengerben. A Tolna vármegyei község hét fiatalt fogadott – két kísérőjével együtt – erdélyi testvértelepüléséről.

Fürdőzés naplementekor, a csíkrákosi gyerekek közül négyen első alkalommal jártak a Balatonnál

Fotó: Beküldött fotó

Az ügyes horgászok mólóról, vízből egyaránt kémlelték a halakat

Fotó: Beküldött fotó

De nemcsak a Romániából érkezett küldöttség utazott a Balatonra, hanem velük együtt, egy különbusszal Döbrököz harminchat kisdiákja is, rájuk öt felnőtt vigyáz. Valamennyi iskolás kiváló bizonyítvánnyal büszkélkedhet, így ez a nyaralás a jó tanulás jutalmának is számít.

A csapat Balatonfenyvesen, a dombóvári önkormányzat nyári táborában kapott szállást. Az ott töltött egy hét a döbröközi önkormányzat támogatásának köszönhetően ingyenes. Farkas Edit polgármester, a tábor vezetője elmondta, hogy mindenki naponta háromszor étkezhet és az összes szobához saját vizesblokk tartozik. A tábor udvaráról közvetlenül megközelíthető a Balaton-part.

Csíkrákosi gyerekek és döbröközi ismerősök

De nemcsak önfeledt fürdőzés tölti ki az időt. Kvíz-csata, sport, játék, vízi ügyességi vetélkedő, pecázás és esti diszkó is szerepel a kínálatban. Ezek a programok is hozzájárulnak a közösség összekovácsolásához.

Balog Szabolcs, a csíkrákosi általános iskola tizenöt éves, végzős diákja elsőként éppen ezt a közösségi élményt emelte ki, mint a tábor egyik jelentős vonzerejét. – Tavaly is itt voltam Balatonfenyvesen, most másodjára jöhettem ide, úgyhogy több döbröközi ismerősömet is viszontláthattam – nyilatkozott lapunknak. – A környezet, a táj is szép, az emberek kedvesek, finom ételeket eszünk, úgyhogy mindannyian nagyon jól érezzük magunkat.

Szabolcs végezetül azt is hozzátette, hogy jövőre is szívesen visszajönne, de erre, gimnazistaként, már nem lesz lehetősége. A tábor ugyanis jelenleg az általános iskolás korosztályt fogadja.