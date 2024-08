Ekkorát hibázott? 48 perce

Elképesztő, miért rúgták ki a paksi bolti eladót

Pillanatok alatt tört derékba az élete annak a paksi eladónőnek, aki egy apró hiba miatt veszítette el az állását kedden. Az asszony nem ütötte be az egyik vevő tíz kilogrammnyi cukrát a pénztárgépbe. A történet az internetre is felkerült. Vannak, akik szerint kegyetlen dolog volt ezért elbocsátani az alkalmazottat, mások szerint a vevő viselkedett megengedhetetlen módon. És olyan internetezők is akadnak, akik szerint az eladónak kellett volna jobban figyelnie.

A történetet a kirúgott nő egyik barátja osztotta meg a Facebookon egy zárt csoportban. Azt írta, az ismerőse rendkívül nehéz élethelyzetbe került az apró hiba miatt. A bejegyzés megosztója egyúttal dühösen arról is elmélkedik a szövegben, hogy a hasonló esetek is közre játszanak abban, hogy egyre nehezebb felkészült, lelkiismeretes dolgozókat találni az üzletekbe. A kommentelők véleménye megoszlik arról, helyes volt-e felmondani a hibázó eladónak. Fotó: Illusztráció / Shutterstock A kommentelők természetesen nem hagyták szó nélkül a bejegyzést, rengetegen írták le véleményüket az olvasottakról. Volt aki úgy fogalmazott: Nehezen akarom elhinni, hogy 10 kg cukorért bocsátotta el a munkáltató. Biztos vagyok abban, hogy volt ennek előzménye. Egy másik internetező szerint viszont a vevőnek kellett volna szólnia, hogy az eladó nem ütötte be a tíz kilogramm cukrot a gépbe. Sajnos manapság egyes emberek becsülete pont ennyit ér, tíz kiló cukrot. De néha még kevesebbet. És szerintem a munkáltatónak sem kellene ilyenért elbocsátani, legfeljebb vonja le az ember béréből de ne mondjon fel neki ilyenért. – fogalmazott egy olvasó. Hogy valóban csak a tíz kilogrammnyi cukor áll-e a nő elbocsátása mögött, vagy más dolog is közrejátszott a munkáltató döntésében, azt a Facebook posztból és a hozzászólásokból nem derült ki.

