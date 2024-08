Az első találkozáskor az ekkor még huszonéves lányok azzal kérkednek, kinek sikerült férjet, de legalább vőlegényt találnia magának. Néhányan már a diplomájukkal dicsekedhetnek. Az érettségi találkozók örök emlékek az ember életében.

Az érettségi találkozók arra jók, hogy felidézzük a diákkori emlékeket

Fotó: Illusztráció

A tizedikre szoktak a legtöbben elmenni. Ez az a kor, amikor már elég érett az ember (de túl sokat még nem változott a tablóképéhez viszonyítva), alakulgat az egzisztenciája, a fiúk is sorra nősülnek, sőt, van, aki már a gyermekét is magával viszi, a többi hölgy (főleg a még pártában lévők) pukkasztására. És olyan is akad, aki éppen az érettségi találkozótól várja, a régi emlékeket felidézve, hogy rátalál a szerelem.

A huszadik érettségi találkozó

A huszadik egy különleges találkozó, nemcsak azért, mert szép kerek, hanem mert addigra már mindenki megtalálta a helyét az életben. Van, aki már a második vagy a harmadik házasságában él, van, aki már sikeres vállalkozó, elismert kutató, jól megfizetett politikus, és van, aki – eltérve az átlagtól – még mindig keresi önmagát.

A negyvenedik a legrosszabb abból a szempontból, hogy az ember nem győzi kapkodni a fejét: jé, hogy megráncosodott az osztály szépe, milyen pocakos lett az osztály „macsója”. Itt már egyértelműen látszik: az évek nem múlnak el nyomtalanul.

Telnek az évek, az ötvenedikre már kevesebben mennek el, a hatvanadik pedig már kuriózum.

Olvastam valahol: egy idős úr egyedül ült egy étteremben a 25 főre megterített asztalnál. A pincér megkérdezte tőle, milyen rendezvény lesz itt. Érettségi találkozó – mondta az úr –, de sajnos, mára már egyedül maradtam, így csak magamban emlékezem.