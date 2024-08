Ingyenes spirituális lélektalálkozóra hívták az érdeklődőket Fadd-Dombori tóparti üdülőtelepére, a háromnapos program augusztus tizenhetedikén szombaton kezdődött. A szervezők beszámolója szerint az első nap körülbelül nyolcvanan, a második százharminc-százötvenen jelentek meg, és a harmadik nap is nyolcvan körüli érdeklődőt vonzott az esemény. Fadd-Domboriban lelkek találkoztak.

IV. Tóparti Lélektalálkozó 2024. augusztus 17-19-én. Három nap egész napos programokkal, itt a hangtálaké a főszerep. Fadd-Domboriban lelkek találkoztak

Az első napon az érdeklődőket csakrameditáció várta hangtálakkal, gongokkal, ásványokkal, illóolajokkal, majd megismerkedtek a csikung kínai harcművészettel, jógáztak, gongfürdőn, majd handpan meditáción vettek részt. Úszó-lebegő hangfürdőre, később többek közt jógára, zumbára jelentkezhettek, este pedig retro disco zenékre táncolhattak.

Békére, nyugalomra vágyók a Faddi-Duna-holtágon. Úszó-lebegő hangfürdő a Dunán. Az ilyen programokon való rendszeres részvétel elhozza a hosszútávú lelki nyugalmat, a békét, a várt változást

A vasárnapi programok szív meditációval folytatódtak, majd táncterápia, zumba, jóga oldotta a hangulatot. Ismét elérhető volt az úszó-lebegő hangfürdőn való részvétel, a szülő-gyermek közös hangélmény és a nia, az élet tánca is újra várta az érdeklődőket. Az esti órákban közös tűzrakás, sámándobolás, zenélés, szabad tánc vette kezdetét. A harmadik, hétfői nap női meditációval kezdődött, a szokásos programokkal folytatódott, a háromnapos programsorozat az esti órákban közös hangtálfürdővel zárult. Az eseményt Nagy-Cser Melinda lélekgyógyász, meditációs tréner hangterapeuta és férje, Nagy Tamás képzőművész-grafikus álmodta meg, a házaspár hét éve él Fadd-Domboriban. Nagy-Cser Melinda lapunknak elmondta, hogy a hasonló programokon való rendszeres részvétel az, ami az érdeklődőknek elhozza a hosszútávú lelki nyugalmat, a békét, a várt változást, de egy-egy alkalmon részvétel is megnyugvást, ellazulást, feltöltődést ad. Akik önmagukra szeretnének találni, keressék ezeket a programokat, valamint otthon is rendszeresen gyakorolják a megszerzett tudást.