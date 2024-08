A fekete macskák hétvégéje lesz a tamási DámPont Látogatóközpontban, abból az alkalomból, hogy augusztus 17-e a fekete macskák megbecsülésének nemzetközi napja. A kétnapos rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős macskatartásra és a házi macskákkal kapcsolatos veszélyekre az erdei ökoszisztéma megtartásában.

(Illusztráció: Dám Pont Látogatóközpont/Facebook)

Babonából rossz hírűek a fekete macskák

A program során a Dius Cumizdája Kölyökmentő Alapítvány kiscicáival találkozhatnak a látogatók, de nemcsak cicasimogatásra lesz lehetőség, hanem a mentett cicák örökbefogadására is. Szombaton a macskákkal kapcsolatos hiedelmekről, babonákról lesz előadás. A fekete macskáknak Európa számos országában máig rossz a renoméja, a középkorban a boszorkánysággal hozták kapcsolatba őket, és számos népi babona is létezik, amelyek szerint a fekete macskák balszerencsét hoznak. Ezek a történelmi és kulturális tényezők együtt alakították ki azt a negatív képet, amely sok kultúrában máig él a fekete macskákkal kapcsolatban. Érdemes azonban megjegyezni, hogy vannak olyan nemzetek is, ahol a fekete macskákat szerencsehozónak tartják, például Japánban és Nagy-Britannia bizonyos részein a jó szerencse jelképei.

Lesz egy interaktív bemutató is, amely hasznos és érdekes információkkal szolgál arról, hogyan használható a ChatGPT a felelős macskatartás támogatására. A gyerekek pedig Cs. Mayer Katalin interaktív bábelőadásán vehetnek részt. Másnap fekete macskákról szóló mesékkel várják a családokat, lesz macskás asztfaltrajzolás és élő kvízjáták, amelynek szintén a felelős macskatartás lesz a témája.

A részletes programok megtalálhatóak a DámPont Látogatóközpont Facebook-oldalán.