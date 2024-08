A faszenes grill a klasszikus változat, ebből a kategóriából kerülnek ki a legelterjedtebb eszközök is. Az ételek a faszéntől kapják meg az ételek azt a jellegzetes ízt, amit sütőben sehogy sem lehet elérni. Előre lépés ha lecsukható tetejű grillt választunk, gyorsabban puhul meg az étel anélkül, hogy odaégne. A gázgrillnél nem kell bajlódni a tűzrakással, egyenletes hőmérsékleten lehet vele sütögetni, de az a bizonyos plusz zamat lehet, hogy hiányozni fog. Erkélyen viszont jól jöhet, hogy a füst ne zavarja a többi lakót. Az elektromos grill is ugyanezt tudja, és akár bent is használható, mert kis helyet foglal. Jó szolgálatot tesz, ha beüt egy hűvösebb vagy csapadékosabb idő.

A közös sütögetés után az étel még jobban ízlik (Fotó: MW)

Amire viszont minden típusnál oda kell figyelni, az az, hogy az grillkészülék stabilan és vízszintesen álljon. A közelében még véletlenül se legyen gyúlékony anyag és a biztonság kedvéért sütéskor készítsünk oda egy vödör vizet!

Milyen legyen a tűz?

Ha nyílt lángra tesszük az alapanyagokat, akkor csak elégnek, ezért sütés előtt 35-40 perccel gyújtsuk be a faszenet. Mindig csak akkor tegyük a rácsra a sütni valókat, ha a tűz már csak parázslik. Ilyenkor a parázs vörösen izzik és a felületét vékony, szürke hamu borítja. Ha még mindig túl forrónak gondoljuk, akkor piszkafával toljuk szét egy kicsit a parazsat, ha egy picit emelni akarunk a hőfokán, akkor pedig kotorjuk össze. Vannak olyan ételek, amelyeket alufóliában közvetlenül a kihűlő hamuba is tehetünk. A krumplinak például így csodás íze lesz, amit még megbolondíthatunk egy kis tejföllel, sajttal és sült baconnel.

Készüljünk fel a grillezésre!

Grillezni szinte bármit lehet, a különböző húsoktól kezdve a sajtokon át a zöldségekig, gyümölcsökig. Ha nincs sok időnk az előkészületekre érdemes olyan élelmiszereket venni, amit kifejezetten grillezésre ajánlanak, legyen az sajt, grillkolbász, szalonna vagy berner, ami egy magas hústartalmú, roppanósra előfőzött virsli baconbe tekerve direkt a grillezéshez előkészítve. A bernert elég hat-hét percig grillezni, ami közben a bacon nem fog leválni a virsliről. Nekünk pedig tényleg semmi miatt nem kell aggódnunk, csupán annyi lesz a teendőnk, hogy a grillről a tányérokra szedjük az ellenállhatatlan virsliket.