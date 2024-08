Pár napja hajnali zajokra ébredek, amitől a hajam kezd az égnek állni. Az autó hallani a motoszkálást, mintha valaki vagy valami ott tevékenykedne. Egy ideig reménykedtem, hogy csak a szél szórakozik, de hamar kiderült: egy nyest nézte játszótérnek a kocsim.

Már maga a gondolat is bosszantó, de ami igazán elszomorít, az a kár, amit ez a kis jószág okozott. Elrágta a tolatólámpa vezetékét, de ami még ennél is rosszabb, tönkretette a ventilátort is. Augusztus van, kint közel negyven fok, és most, amikor a legnagyobb szükségem lenne rá, a klíma helyett csak a forró levegő árad az autómból.

A kis éjjeli látogató nem csak az én és a környékbeli összes kutya álmát zavarja meg, de az autóm működésében is komoly kár keletkezett. Először azt hittem, hogy talán egy kis figyelmeztetés a természettől, de ahogy egyre több kárral szembesülök, már kevésbé vagyok ilyen filozofikus. Ez bizony drága mulatság lesz nekem, a nyest pedig láthatóan jól szórakozik, miközben a kábeleimet rágcsálja.

Persze kaptam több tanácsot is: vegyek riasztót, ami gondolom más állatokat is zavarna, sprayt, amit lehet, hogy én sem tudnék elviselni, de a kedvencem az volt, hogy szórjak kutyaszőrt az autó motorterébe, amivel kapcsolatban kissé szkeptikus vagyok. A nyest kitartó, mint a nyári hőség, és ilyenkor autóvillamossági szerelőt találni szinte lehetetlen küldetés, de talán a garázsba majd nem tud beférkőzni a kis betolakodó és végre a környékbeliek is nyugodtan pihenhetnek.