Kóstoló a rumgyárban

Madeira kiváló helyszín a strandolásra, búvárkodásra, napozásra és általában a pihenésre, de mi nem ezért jöttünk! Hanem felfedezni azokat a változatos tájakat, melyekhez hasonló Európa legnagyobb részén nem található. Bevezető túrának a Szent Lőrinc-félsziget bizonyult kiváló helyszínnek, ide érdemes időben érkezni, mert a későn jövők nehezen találnak parkolóhelyet. A kopár sziklákkal, meredek partfalakkal, hullámverés koptatta tornyokkal tarkított vidék örökre belevésődik emlékezetünkbe. Visszaúton Prainha tengerparti település sárkányfái alatt hűsölhettünk, illetve gyönyörködhettünk a panorámában. Természetesen később kipróbáltuk a helyi „menő” strandot is, ahol nem volt könnyű a nap tűző sugarai ellen védekezni. Itt az is természetes, hogy a gyíkok érdeklődve közelítenek meg bennünket, s a kézfejünkön átszaladva – miután ujjainkat „megkóstolták” – akár a nyakunkig és az arcunkig is felmásznak.

Porto da Cruz kiváló helyszín egy sétára vagy egy kávéra, miközben a szörfiskolában botladozó tanítványok tevékenységét is lencsevégre kaphatjuk. A kisváros legnagyobb nevezetessége a rumgyár, ahol kihagyhatatlan egy kóstoló. Madeirán az úgynevezett mezőgazdasági rumot (rum agricole) állítják elő, ami nem melaszból, hanem közvetlenül cukornádból készül. A minimum három éven keresztül tölgyfahordókban érlelt ital alkoholtartalma legalább 37,5 százalékos kell, hogy legyen. Léteznek a nem érlelt, természetes változatok is, amelyeket megkóstolva nem igazán a „spáros-teszkós” rumok ízvilága köszön vissza, ugyanis azokénál sokkal kevésbé intenzív az ízük. S ha már itt tartunk, érdemes megjegyezni: az igencsak borsos árú cukornádfőzet mellett a szintén rum alapú nemzeti ital, a poncha érdemel említést. Ez a nedű fehér rumból, cukornádfőzetből és citromból áll, s gyakran keverik különböző gyümölcslevekkel is. A főszigeten négy szeszfőzde működik. Porto da Cruzban egy kellemes kiállítás is bemutatja a feldolgozás és érlelés folyamatát.