Több Tolna vármegyei fodrászatban érdeklődtünk, okozott-e bármilyen fejbőr-haj problémát a napozás a vendégeik körében. IMint elmondták, tudomásuk van arról, hogy ha például holland fonással vagy aprófonással van fonva a haj, és a fejbőrön nincs naptej, akkor a fejbőr napozás során bizony le tud égni, felhólyagosodhat, sőt, a haj is kihullhat. A hajunk napstressz miatt is hullhat.

Napstressz miatt is hullhat a hajunk, mondja a szakember, nyáron kerüljük a hajszárító használatát, ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, viseljünk kalapot, húzódjunk napernyő alá

Fotó: Beküldött fotó/Freepik

Napstressz is okozhat hajhullást

De mi is az a napstressz? Nos, a Positive Adamsky ügynökség közleményében szerepel, hogy a nyári időszak, egy napos nyár után sokan tapasztalhatják erősebben az őszi hajhullást is, ezt a jelenséget hívják napstressznek, amely több okra visszavezethetően befolyásolja a hajhagymák és a hajszálak állapotát. Jó, ha tudjuk, hogy hajunk egészségügyi állapotunk indikátora. Szervezetünk mindig mérlegel és optimalizál, ezért például ha kevés a tápanyag, azt a szervezet a létfontosságú szervek felé irányítja, így a haj az egyik olyan első terület, mely megszenvedheti a tápanyaghiányt, ismerteti dr. Lieber Andrea orvos kozmetikus a közleményben. Hozzáteszi: a tápanyaghiány például hosszú fogyókúrák után alakulhat ki, ilyen esetekben több hajszálat találunk a fésűben, de a túlzásba vitt testedzés is okozhat a hajhagymákban tápanyaghiányt.

A legjobban azok jártak, akik már a nyári időszak előtt elkezdtek hajbarát táplálékokat enni, úgy, mint a szőlő, az articsóka, lenmagolaj vagy tengeri algák

Fotó: Beküldött/Freepik

Nyáron kerüljük a hajszárítót

Dr. Lieber Andrea összegyűjtötte a természetes praktikákat, amelyekkel megtarthatjuk vagy visszanyerhetjük hajunk egészségét. Nos, fontos, hogy hagyjuk megszáradni a hajunkat. Ha lehetséges, nyáron kerüljük a hajszárító használatát, mert a magas hő is a haj gyengüléséhez vezethet. Ügyeljünk a fokozott folyadékbevitelre, amely a vitaminok garantált felszívódása és a fejbőr szárazságának legyőzése miatt is fontos. A dehidratáció a hajat erőtlenné teszi és növekedési ciklusát is megzavarhatja.

Védjük fejünket az UV és a hő hatásától. Viseljünk kalapot, ha lehet, húzódjunk árnyékba vagy napernyő alá. A napfény szabad gyököket képez a hajban, ami roncsolja a hajhagymákat, és kiszárítja a haj védő zsírrétegét. Nincs szükség minden haj, fejöblítésnél illetve hűsítésnél sampon használatára. A samponokat érdemes mindig hígítani, mert a sűrűbb hajmosás jobban terheli a fejbőrt és a hajszálakat. Viszont sampon használata után ne feledkezzünk el a balzsamról. A balzsam visszazárja a tisztítás során kinyílt kutikulákat a hajszál felületén.