Egy terebélyes hölgy válogatott a minap az egyik bevásárlóközpont zöldségespultjánál.

Hol gombát, hol zöldséget, hol barackot tett a mérlegre. Közben egy-egy szem szőlőt csipegetett, a tálcára kitett választékból. Szőlőből egyébként nem vásárolt, amin nem csodálkozom, mert elég borsos volt az ára.

Nem kapkodta el a mustrát, így el is fogyasztott egy-egy fürtöcskét. Csak ámultam. Bevallom, annyira meglepett a fesztelen viselkedése, hogy még rászólni is elfelejtettem. Ez talán nem is az én dolgom lett volna.

Ezt követően viszont nagyobb megértéssel szemléltem az őrző-védő embereket. Kár, hogy nem ott álldogáltak ahol hasznára váltak volna az üzletnek.