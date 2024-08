Egy ilyen furcsaság az ismeretlenek által küldött „Szia, hogy vagy?” vagy „Mit csinálsz most?” típusú üzenetek. Nem zavarja őket a visszajelzés hiánya, sőt, a legkisebb interakció nélkül is újra és újra próbálkoznak. Olyanok, mint az esőcseppek, amelyek kitartóan kopogtatnak az ablakon, remélve, hogy egyszer majd valaki kinyitja azt. A „De miért?” továbbra is ott lóg a levegőben. Akárhogy is legyen, ezek az üzenetek a digitális világ kis furcsaságai közé tartoznak. De ki tudja? Talán éppen egy digitális Don Quijote keres minket.