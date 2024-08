A nyakkendő története sokkal hosszabbra nyúlik vissza, mint gondolnánk, és most egy új mérföldkőhöz érkezett: Zágrábban megnyílt a világ első nyakkendő múzeuma. Ez az apró, ám annál stílusosabb intézmény nemcsak a nyakkendő múltját mutatja be, hanem arra is inspirál, hogy újraértékeljük, hogyan viseljük ezt a kiegészítőt – különösen a forró nyári hónapokban.

Nyakkendő nyáron? Igen, de okosan!

A nyakkendő a férfi öltözködés szimbóluma, de a nyári hőségben sokan inkább lemondanak róla, mintsem kockáztassák a kényelmet. Pedig nem kell választanunk az elegancia és a komfort között! A megfelelő anyagok, színek és stílusok kiválasztásával a nyakkendő a nyári viselet része maradhat, anélkül, hogy az izzadtság és a kényelmetlenség uralkodna el rajtunk – mondja Elter Zsófi stílustanácsadó.

Anyagválasztás és színek: Könnyed és légies

Az első és legfontosabb szabály, hogy a nyári nyakkendő legyen könnyű és légáteresztő. A nehéz selyem helyett válasszunk lenből, pamutból vagy könnyebb selyemből készült darabokat – tanácsolja a szakember. Ezek az anyagok nemcsak elegánsak, de segítenek abban is, hogy a forróság ellenére is komfortosan érezzük magunkat. A nyári hónapok ideálisak arra, hogy kilépjünk a megszokott színpalettából. Ilyenkor a világosabb, élénkebb színek és merészebb minták is megengedettek. Egy világoskék, halvány rózsaszín vagy pasztell zöld nyakkendő frissességet hozhat a megjelenésbe, míg egy finom pöttyös vagy csíkos minta játékossá teszi az összhatást. Természetesen figyeljünk arra, hogy a nyakkendő harmonizáljon az ing és a zakó színével, hiszen az összhang továbbra is kulcsfontosságú – teszi hozzá Elter Zsófi.

Mikor kötelező, mikor elhagyható?

Nyáron, különösen szabadtéri eseményeken, mint egy kerti parti vagy egy laza nyári esküvő, bátran elhagyhatjuk a nyakkendőt, ha a dress code megengedi. Ha díszzsebkendőt is teszünk a zakóra, ami nagyon megemeli a megjelenést, fontos, hogy semmiképp ne legyen egyforma a nyakkendővel. Illetve nyugodtan kísérletezzenek a férfiak, jöhetnek a szokatlanabb, kisebb nyaksálak, ami szintén elegáns, de lazább összképet ad- hangsúlyozza Elter Zsófi.