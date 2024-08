Vespások szállták meg az elmúlt napokban Szekszárdot és környékét, eleget téve a Vespa Club Alisca Sportegyesület meghívásának. A Ciao Szekszárd #5 elnevezésű eseményt – ahogy azt a sorszám is mutatja – ötödik alkalommal szervezte meg a szekszárdi egyesület, és ezúttal a nyolc hazai klub mellett két osztrák és két szerb is képviseltette magát, illetve a kismotor hazájából, Olaszországából is érkeztek vendégek két klub égisze alatt. Összesen százharminc résztvevője van a hétvégi találkozónak – tudtuk meg Szabó Annamáriától, a Vespa Club Alisca elnökétől.

A Vespa életérzés

– A Vespa életérzés, egy varázslat. Vannak jobb műszaki adottságokkal rendelkező, gyorsabb motorok, de ehhez fogható nincs másik – fogalmazta meg a márka szerelmeseinek osztatlan véleményét a szekszárdi klub elnöke. Szombaton pedig a nagyobb nyilvánosságnak is lehetősége volt rá, hogy megcsodálják a kétkerekű, színes kis „darazsakat” (a Vespa olaszul darazsat jelent), ugyanis délelőtt túrára indult a társaság. Szekszárdról előbb Harc felé vették az irányt, aztán Kölesd, Szedres és Medina következett, végül a vármegyeszékhelyen, a Béla király téren parkoltak le a vespások.