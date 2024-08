Egy édesapa ezzel kapcsolatos tapasztalatait osztotta meg: „Kezdetben úgy gondoltam, hogy a legjobb, ha mindent tudok a lányomról. De amikor kiderült számára, hogy a beszélgetéseit is hallgathatom, ha akarom, nagyon megharagudott. Rájöttem, hogy ezzel inkább ártok, mint segítek.”

Egyensúlykeresés: Hogyan lehet jól használni az applikációkat?

Az alkalmazások használatával kapcsolatos egyik legnagyobb kihívás az egyensúly megtalálása a biztonság és a gyermek privát szférájának tiszteletben tartása között. A szakértők szerint az ilyen típusú eszközöket csak akkor érdemes alkalmazni, ha előtte világosan kommunikálunk a gyermekünkkel, és megértetjük velük, miért fontos a biztonságuk szempontjából.

Emellett fontos, hogy a szülők ne használják ezeket az eszközöket állandó ellenőrzésre, hanem inkább vészhelyzetekre tartsák fent őket. – A lányunkkal megbeszéltük a szabályokat a követő funkcióval kapcsolatban. Megértette, hogy sok helyzetben praktikus és kényelmes, ha tudjuk az anyjával, merre jár és mikor ér haza. Így aztán nincs kémkedés a részünkről, nem nézem minden nap az app–ot, de ha vidékre utazik, teszem azt kirándulni, sokkal kényelmesebb, mintha hívogatnánk egymást.

Neki is, nekünk is. Így neki is bíznia kell bennünk, hogy nem kémkedünk, és nekünk is szülőként benne, hogy nem csinál hülyeséget. Viszont ha vészhelyzet van, egyből tudunk cselekedni az applikációnak hála. De erre még nem került sor szerencsére – mondja az apuka.

A szakember is megerősíti a fentieket: „Az ilyen alkalmazások hatékony eszközök lehetnek, ha helyesen használják őket. A kulcs az, hogy a szülők ne a bizalom helyett, hanem annak kiegészítéseként alkalmazzák. Az őszinte kommunikáció és a gyermek autonómiájának tiszteletben tartása elengedhetetlen.”