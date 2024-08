Ez a festői látvány tárult a felfedezők elé, amint méltóságteljesen elsiklottak a Zadar (magyar névvel: Zára) és Biograd na Moru (magyar névvel: Tengerfehérvár) parti városok előtt sorjázó szigetek mellett.

– Delfin úszott a hajónk mellett – számolt be az egyik első, itt szerzett, maradandó élményről Kancsár J. Zsolt. – De nemcsak ez a ritkaságszámba menő, rendkívüli találkozás ragadott magával bennünket. Hanem az a különös hangulat is, amit a szemmel láthatóan lakatlan szigetek árasztottak magukból. Az egyik ilyen elhagyatott földdarab öblében ki is kötöttünk, partra is szálltunk, és bejártuk a szívós cserjével, sűrű bozótossal övezett partot. Ha pedig már nagyon tűzött ránk a nap, akkor megmártóztunk a huszonnyolc fokos tengervízben...

Az Amadil az expedícióra szánt hat nap alatt kétszáz kilométert megtéve cirkált a szigetvilágban, hol itt, hol ott horgonyt vetve. A tiszteletbeli matrózokként is ténykedő utasok a hajón éjszakáztak, időnként kellemes, enyhe ringatás közepette. Ám volt részük erős, sőt, viharos hullámzásban is. Szerencsére mind az Amadil, mind pedig „legénysége” jól viselte ezt a fajta kiképzést. A hajó tatján pedig a sós illatú tengeri szellő ott lobogtatta a magyar zászlót.